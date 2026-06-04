Москва на ПМЭФ подписала соглашения с новыми участниками федпроекта

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Москва подписала соглашения с четырьмя новыми участниками федерального проекта "Производительность труда" на полях ПМЭФ-2026, сообщает пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

Документы подписала заместитель московского мэра, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. В числе новых участников – столичные компании из энергетики, промышленной роботизации, фармацевтики и производства одежды.

"Проект "Производительность труда" остается одной из ключевых мер поддержки столичного бизнеса. Инструменты бережливого производства сегодня востребованы практически в любой отрасли — от промышленности и строительства до сферы услуг. Они позволяют системно пересматривать внутренние процессы, устранять потери и повышать скорость работы без дополнительных инвестиций", — приводит слова Багреевой пресс-служба московского департамента экономической политики и развития.

Она добавила, что общий экономический эффект предприятий, которые завершили проект, составил свыше 15 миллиардов рублей, причем это является результатом исключительно операционных изменений. Поскольку в текущее время у предпринимателей востребованы механизмы расширения производительности, это означает, что спрос на системную эффективность растет. И Москва делает все, чтобы бизнес из разных сфер мог присоединиться к проекту. Факт того, что в программу включают большие предприятия из разных отраслей, говорит о том, что в каждом деле есть куда расти.

Генеральный директор теплоэнергетической компании "МОЭК" Денис Башук отметил, что участие в проекте — это возможность системно оценить со стороны операционные процессы, уменьшить текущие временные, денежные и технические ресурсы. Новые управленческие решения и ИТ-механизмы помогут улучшить услуги и устранить перебои в подаче тепловой энергии.

Генеральный директор другой компании-участницы по созданию роботов KUKA ("Кука") Петр Смоленцев указал, что их предприятие каждый день помогает другим увеличивать производительность при помощи автоматизации. Однако и эффективность внутренних процессов очень важна. Механизмы бережливого производства помогут аккуратно настроить международную операционную модель компании и повысить стандарты взаимодействия с отечественными клиентами.

Еще одним предприятием, которое присоединилось к федеральному проекту, стала фармацевтическая компания "Велфарм". На российском рынке она представляет портфель из 300 препаратов. По словам президента холдинга Людмилы Щербаковой, участие в проекте поможет повысить эффективность производственных процессов и усилить конкурентные позиции за счет системной оптимизации.

Частью проекта стала также компания "Галерея детской одежды", бренды которой представлены по всей России. Генеральный директор Тамара Пулария считает, что качество продукта является лишь одним критерием успеха. Другим — результативная деятельность внутри компании. Поскольку другим предприятиям помогла данная программа, Пулария убеждена, что и им удастся оптимизировать основные бизнес-процессы и ускорить сроки выполнения заказов.

Системная работа по повышению эффективности компаний столицы за счет бюджета Москвы идет уже четыре года в рамках национального проекта "Производительность труда" (сегодня это федеральный проект в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика"). По словам столичного градоначальника Сергея Собянина, участниками проекта уже стали 535 столичных предприятий.

Ранее Багреева сообщала, что столичное правительство представило деловое пространство "Эффективная Москва" в рамках ПМЭФ-2026, посвященное повышению эффективности бизнеса, производительности труда, цифровизации и роботизации. Специально для предпринимателей на площадке организуются индивидуальные консультации от экспертов.