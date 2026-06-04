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ПСБ и правительство Санкт-Петербурга заключили соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:54 04.06.2026
ПСБ и правительство Санкт-Петербурга заключили соглашение о сотрудничестве

ПСБ поможет развивать цифровые сервисы для жителей Петербурга

© iStock.com / pirankaПодписание договора
Подписание договора - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© iStock.com / piranka
Подписание договора
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ПСБ и правительство Санкт-Петербурга подписали на полях ПМЭФ-2026 соглашение о сотрудничестве в развитии и внедрении современных банковских услуг для жителей города, сообщает банк.
Стороны будут наращивать потенциал электронной карты "Единая карта петербуржца" (ЕКП), системы предоставления услуг через удаленные каналы обслуживания, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, включая фиджитал-инфраструктуру и смарт-устройства с сенсорным и голосовым управлением.
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"Санкт-Петербург остается одним из ключевых центров внедрения цифровых сервисов и современных финансовых решений. Сегодняшнее соглашение — возможность объединить экспертизу ПСБ и инфраструктурный потенциал города для развития востребованных банковских услуг, в том числе дальнейшего совершенствования "Единой карты петербуржца". Совместные проекты позволят повысить удобство и доступность сервисов для жителей Петербурга", — приводятся в сообщении слова Фрадкова.
В свою очередь, Беглов отметил, что Петербург последовательно укрепляет позиции лидера в сфере цифровых технологий и современных финансовых решений.
"Банк ПСБ активно участвует в решении задач, связанных с выполнением национальных целей развития, поставленных перед нами президентом страны. Это наш надежный партнер. Уверен, что расширение сотрудничества Петербурга с Банком ПСБ даст новый импульс развитию проекта "Единая карта петербуржца", особенно в части цифровизации сервисов", — привели слова Беглова на сайте администрации Санкт-Петербурга.
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