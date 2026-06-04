ПСБ и правительство Санкт-Петербурга заключили соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ПСБ и правительство Санкт-Петербурга подписали на полях ПМЭФ-2026 соглашение о сотрудничестве в развитии и внедрении современных банковских услуг для жителей города, сообщает банк.

Стороны будут наращивать потенциал электронной карты "Единая карта петербуржца" (ЕКП), системы предоставления услуг через удаленные каналы обслуживания, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта, включая фиджитал-инфраструктуру и смарт-устройства с сенсорным и голосовым управлением.

"Санкт-Петербург остается одним из ключевых центров внедрения цифровых сервисов и современных финансовых решений. Сегодняшнее соглашение — возможность объединить экспертизу ПСБ и инфраструктурный потенциал города для развития востребованных банковских услуг, в том числе дальнейшего совершенствования "Единой карты петербуржца". Совместные проекты позволят повысить удобство и доступность сервисов для жителей Петербурга", — приводятся в сообщении слова Фрадкова.

В свою очередь, Беглов отметил, что Петербург последовательно укрепляет позиции лидера в сфере цифровых технологий и современных финансовых решений.