ПСБ и АУРЭК заключили соглашение о развитии электронной коммерции

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ПСБ и Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заключили соглашение о совместной работе по расширению возможностей онлайн-торговли для индивидуальных предпринимателей, сообщает пресс-служба банка.

Подписи под документом поставили старший вице-президент, руководитель блока малого и среднего предпринимательства ПСБ Ирина Жимерина и первый сопредседатель АУРЭК Мария Борзенко.

В рамках соглашения стороны договорились обеспечивать всестороннюю поддержку интересов и защиту прав представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей по всей стране: на единой платформе ассоциации оказывать комплексные консультационные услуг, необходимые для успешного ведения частного бизнеса, и разрабатывать совместные образовательные программы и благотворительные акции, направленные на развитие частного предпринимательства в России.

"ПСБ на постоянной основе разрабатывает инструменты, которые помогают создавать комфортную и безопасную инфраструктуру для развития бизнеса российских предпринимателей, реализующих свои товары на электронных площадках. В динамично меняющемся мире представителям МСБ важно быстро адаптировать свой бизнес к любым изменениям, своевременно получать квалифицированную юридическую, налоговую и бухгалтерскую помощь, что особенно актуально для предпринимателей, у которых ограничены ресурсы в привлечении сторонних специалистов", – сказала Жимерина.

Она добавила, что подписанное сегодня соглашение позволит банку на единой площадке предоставлять комплексную поддержку, необходимую предпринимателям для успешного развития бизнеса в цифровом пространстве.