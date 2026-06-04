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Пермский край и "Уралхим" подписали меморандум о сотрудничестве - РИА Новости, 04.06.2026
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16:52 04.06.2026
Пермский край и "Уралхим" подписали меморандум о сотрудничестве

Пермский край и "Уралхим" подписали соглашение о сотрудничестве

© Фото : сайт губернатора и Правительства Пермского краяГубернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор АО "ОХК “Уралхим”" Дмитрий Коняев во время подписания меморандума о сотрудничестве
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор АО ОХК “Уралхим” Дмитрий Коняев во время подписания меморандума о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : сайт губернатора и Правительства Пермского края
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор АО "ОХК “Уралхим”" Дмитрий Коняев во время подписания меморандума о сотрудничестве
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Пермский край и АО "ОХК “Уралхим”" подписали меморандум о социально-экономическом сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства региона.
Церемония состоялась на стенде компании в рамках XXIX Петербургского международного экономического форума. Документ скрепили подписями губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и генеральный директор АО "ОХК “Уралхим”" Дмитрий Коняев.
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Меморандум определяет намерения сторон развивать долгосрочное и взаимовыгодное партнерство в сферах социального развития, улучшения качества жизни населения, охраны окружающей среды и содействия экономическому росту региона.
Среди приоритетных сфер взаимодействия — развитие социальной инфраструктуры и благоустройство городов присутствия компании в Пермском крае, включая модернизацию объектов образования, здравоохранения, спорта и культуры. Особое внимание будет уделено человеческому капиталу: поддержке программ профориентации, целевого обучения, содействию занятости и помощи социально незащищенным категориям граждан.
В области экологии компания намерена реализовывать природоохранные мероприятия, включая рекультивацию земель, мониторинг окружающей среды и поддержку проектов по сохранению водных ресурсов Камского бассейна. Партнерство также охватит культурную, спортивную и молодежную политику — от совместных фестивалей и спартакиад до поддержки талантливой молодежи и развития волонтерства. Отдельным пунктом выделены цифровая трансформация и развитие технологий, включая обмен опытом в области передовых решений.
Махонин также подчеркнул, что только совместными усилиями можно добиться значительных результатов в социальном и экономическом развитии региона.
""Уралхим" — это не только крупный работодатель, но и надежный партнер, который активно участвует в жизни нашего края, и мы уверены, что наше взаимодействие будет только расширяться", — приводит пресс-служба слова губернатора.
 
Пермский крайУралхимДмитрий МахонинДмитрий Коняев
 
 
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