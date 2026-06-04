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ОАК и Якутия подписали соглашение о намерениях поставок SJ-100 и Ту-214 - РИА Новости, 04.06.2026
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Шапка для Республика Саха (Якутия) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Саха (Якутия)
 
13:52 04.06.2026
ОАК и Якутия подписали соглашение о намерениях поставок SJ-100 и Ту-214

ОАК и Якутия оформили соглашение о планах по поставкам SJ-100 и Ту-214

© iStock.com / scyther5Подписание документов
Подписание документов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© iStock.com / scyther5
Подписание документов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн – РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в "Ростех") и правительство республики Саха (Якутия) заключили на полях ПМЭФ соглашение о намерениях на поставку в регион пяти самолетов SJ-100 и трех самолетов Ту-214, сообщили в корпорации.
"ОАК и правительство Республики Саха подписали соглашение о намерениях на поставку самолетов SJ-100 и Ту-214… По условиям соглашения правительство Республики Саха выразило заинтересованность в приобретении 5 воздушных судов SJ-100 и 3 самолетов Ту-214 с поставкой в 2027-2028 годах", - говорится в сообщении.
Подписание документов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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Вчера, 13:35
Соглашение направлено на развитие сотрудничества для повышения транспортной доступности региона и обеспечение воздушных перевозок, его подписали глава Якутии Айсен Николаев и гендиректор ОАК Вадим Бадеха.
"Сегодня повышение транспортной доступности регионов - одна из приоритетных задач авиатранспортной отрасли… Уверен, что новые отечественные самолеты SJ-100 и Ту-214 помогут сохранить и нарастить пассажиропоток на местных и межрегиональных авиалиниях Дальнего Востока", - отметил Бадеха, его слова приводятся в пресс-релизе.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
Республика Саха (Якутия)Республика Саха (Якутия)Айсен НиколаевОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)
 
 
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