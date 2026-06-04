Холдинг "ON Медиа" подписал с Якутией соглашение по кинопроизводству

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Федеральный холдинг "ON Медиа", управляющий развлекательными бизнесами группы МТС, и власти Республики Саха (Якутия) заключили соглашение о сотрудничестве в области кино- и медиапроизводства, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.

Соглашение на полях Петербургского международного экономического форума подписали глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор "ON Медиа" Софья Митрофанова.

"Республика Саха (Якутия), ставшая одним из самых ярких регионов на карте российского кинематографа, и федеральный холдинг "ON Медиа" ... заключили соглашение о сотрудничестве в области кино- и медиапроизводства в республике и продвижении якутских проектов на российских и международных площадках", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подписанное соглашение предусматривает совместную работу в сфере медиа, кино- и телепроизводства, организацию событий федерального и международного уровня и привлечение в Якутию отечественных и зарубежных съемочных групп. Глава республики отметил, что феномен якутского кино сегодня признан уникальным явлением российского кинематографа.

"Наши картины получают восторженные отзывы зрителей по всей стране и за ее пределами, становясь по-настоящему популярными. Мы ставим задачу на ближайшие годы - трансформировать кино из чистого искусства в полноценную индустрию. Я уверен, что сотрудничество с крупными холдингами, такими как "ON Медиа", поможет нам достичь этой цели гораздо быстрее", - приводит пресс-служба слова Николаева.

Генеральный директор ON Медиа подчеркнула, что якутское кино обладает яркой самобытностью, которую ценят зрители по всей стране, а якутская "новая волна" стала феноменом: в республике с населением менее миллиона человек ежегодно выходит около двадцати фильмов, которые нередко становятся событием на федеральном уровне.

"Это кино, которое говорит со зрителем на родном языке, опираясь на природу, традиции и культурное наследие, и одновременно находит отклик у широкой аудитории в силу универсальности рассказываемых историй. Именно такие проекты мы ищем в "ON Медиа" и рады способствовать развитию самобытной индустрии Якутии, открывшей много талантливых имен", - приводит пресс-служба слова Митрофановой.

"ON Медиа" (ранее - МТС Медиа) - контентный холдинг, который объединяет бизнесы группы МТС в сфере развлечений онлайн и офлайн.

В медиахолдинг входят онлайн-кинотеатр "КИОН", производитель кино и сериалов "ON Студия", книжный сервис "КИОН Строки", стриминг "КИОН Музыка", музыкальная компания "ON Лейбл" и компания "МТС Live", которая управляет билетными операторами Ticketland и Ticketscloud, продюсерским центром "ON Шоу" и развивает федеральную сеть концертных площадок.