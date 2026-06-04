Глава Тверской области и "Яндекс" подписали соглашение о сотрудничестве

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев и руководство компании "Яндекс" подписали соглашение об информационном сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства региона.

Документ подписан на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Отмечается, что это не первый совместный проект областного правительства с компанией. Регион сотрудничает с IT-гигантом в системах, а также по продвижению туристического потенциала Верхневолжья.

"Сегодняшнее соглашение направлено на реализацию инициатив в социальной, культурной и образовательной сферах. В частности, это активное использование электронных архивов и обмен данными с сервисом “Яндекс.Карты”", — приводит пресс-служба слова Королева.

Соглашение принесет Тверской области около 40 миллиардов рублей инвестиций и 150 новых рабочих мест. Кроме того, оно сделает историческую и культурную информацию доступнее для жителей Верхневолжья и привлечет в регион новых туристов. Договоренности также помогут повысить безопасность дорожного движения, в том числе для тех, кто пользуется средствами индивидуальной мобильности.

Стороны также заинтересовались цифровой трансформацией государственного и муниципального управления – в частности, внедрением искусственного интеллекта.