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Глава Тверской области и "Яндекс" подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 04.06.2026
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Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
12:45 04.06.2026
Глава Тверской области и "Яндекс" подписали соглашение о сотрудничестве

Верхневолжье расширит взаимодействие с "Яндексом"

© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области Глава Тверской области и "Яндекс" подписали соглашение о сотрудничестве
Глава Тверской области и Яндекс подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Пресс-служба правительства Тверской области
Глава Тверской области и "Яндекс" подписали соглашение о сотрудничестве
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Врио губернатора Тверской области Виталий Королев и руководство компании "Яндекс" подписали соглашение об информационном сотрудничестве, сообщает пресс-служба правительства региона.
Документ подписан на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
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Отмечается, что это не первый совместный проект областного правительства с компанией. Регион сотрудничает с IT-гигантом в системах, а также по продвижению туристического потенциала Верхневолжья.
"Сегодняшнее соглашение направлено на реализацию инициатив в социальной, культурной и образовательной сферах. В частности, это активное использование электронных архивов и обмен данными с сервисом “Яндекс.Карты”", — приводит пресс-служба слова Королева.
Соглашение принесет Тверской области около 40 миллиардов рублей инвестиций и 150 новых рабочих мест. Кроме того, оно сделает историческую и культурную информацию доступнее для жителей Верхневолжья и привлечет в регион новых туристов. Договоренности также помогут повысить безопасность дорожного движения, в том числе для тех, кто пользуется средствами индивидуальной мобильности.
Стороны также заинтересовались цифровой трансформацией государственного и муниципального управления – в частности, внедрением искусственного интеллекта.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
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