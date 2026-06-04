Совкомбанк и Т-Банк подписали соглашение о пилотном запуске мультибанкинга

МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума ПАО "Совкомбанк" и Т-Банк заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере Открытого банкинга, cтороны запустят пилотный проект по обмену данными о счетах клиентов, сообщает пресс-служба Совкомбанка.

Соглашение определяет условия и стандарты обмена информацией в рамках технологии Открытых API (программных интерфейсов). Аналогичное соглашение у Совкомбанка уже действует со "Сбером". Доступ к функционалу в пилотном режиме планируется открыть в сентябре 2026 года.

Проект реализуется при поддержке Банка России с участием Ассоциации ФинТех в рамках инициативы "Открытые данные". В перспективе планируется, что все системно значимые кредитные организации смогут предоставлять своим клиентам такую агрегацию счетов.

"Для нас участие в проекте “Мультибанкинг” — это не просто технологическое партнерство, а реальный шаг к удобству клиента. Благодаря данной технологии наши клиенты получат возможность агрегировать в нашем приложении информацию о своих финансах, хранящихся в других банках", – цитирует пресс-служба заместителя председателя правления Совкомбанка Михаила Автухова.