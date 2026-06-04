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Совкомбанк и Т-Банк подписали соглашение о пилотном запуске мультибанкинга - РИА Новости, 04.06.2026
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14:30 04.06.2026 (обновлено: 14:39 04.06.2026)
Совкомбанк и Т-Банк подписали соглашение о пилотном запуске мультибанкинга

Совкомбанк и Т-Банк будут сотрудничать в сфере мультибанкинга

© Фото : Пресс-служба ПАО "Совкомбанк"Совкомбанк и Т-Банк подписали соглашение о пилотном запуске мультибанкинга
Совкомбанк и Т-Банк подписали соглашение о пилотном запуске мультибанкинга - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Пресс-служба ПАО "Совкомбанк"
Совкомбанк и Т-Банк подписали соглашение о пилотном запуске мультибанкинга
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МОСКВА, 4 июн – РИА Новости. В рамках Петербургского международного экономического форума ПАО "Совкомбанк" и Т-Банк заключили Соглашение о сотрудничестве в сфере Открытого банкинга, cтороны запустят пилотный проект по обмену данными о счетах клиентов, сообщает пресс-служба Совкомбанка.
Соглашение определяет условия и стандарты обмена информацией в рамках технологии Открытых API (программных интерфейсов). Аналогичное соглашение у Совкомбанка уже действует со "Сбером". Доступ к функционалу в пилотном режиме планируется открыть в сентябре 2026 года.
Фонд Навстречу переменам и Совкомбанк подписали соглашение о партнерстве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Фонд "Навстречу переменам" и Совкомбанк подписали соглашение о партнерстве
3 июня, 14:09
Проект реализуется при поддержке Банка России с участием Ассоциации ФинТех в рамках инициативы "Открытые данные". В перспективе планируется, что все системно значимые кредитные организации смогут предоставлять своим клиентам такую агрегацию счетов.
"Для нас участие в проекте “Мультибанкинг” — это не просто технологическое партнерство, а реальный шаг к удобству клиента. Благодаря данной технологии наши клиенты получат возможность агрегировать в нашем приложении информацию о своих финансах, хранящихся в других банках", – цитирует пресс-служба заместителя председателя правления Совкомбанка Михаила Автухова.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
СовкомбанкПМЭФБанкиТ-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
 
 
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