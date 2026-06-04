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Анохин: товарооборот с Республикой Беларусь растет с каждым годом - РИА Новости, 04.06.2026
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Смоленская область
 
23:49 04.06.2026
Анохин: товарооборот с Республикой Беларусь растет с каждым годом

Василий Анохин: товарооборот Смоленщины с Республикой Беларусь растет

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкВасилий Анохин
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Василий Анохин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. У Смоленской области большой товарооборот с Республикой Беларусь, и он растет с каждым годом, сообщил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Василий Анохин.
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"У нас есть особая экономическая зона. И в чем ее особенность? Она находится на границе с Республикой Беларусь и является свободной таможенной зоной, в том числе. По действующей нормативной базе там сохранены условия, что любой резидент в течение семи лет оплачивает налог на прибыль только 2%. У нас большой товарооборот с Республикой Беларусь и он растет с каждым годом. Наш регион – третий в России по товарообороту, поэтому это тоже наша особенность", – сообщил Анохин.
Он подчеркнул, что в регионе создан центр экспорта, центр внешнеэкономической деятельности, который активно работает с Республикой Беларусь.
Губернатор добавил, что также в каталоге центра внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь размещено 148 компаний Смоленской области.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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Смоленская областьСмоленская областьРоссияВасилий Анохин
 
 
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