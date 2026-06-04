Анохин: товарооборот с Республикой Беларусь растет с каждым годом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. У Смоленской области большой товарооборот с Республикой Беларусь, и он растет с каждым годом, сообщил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Василий Анохин.
Анохин: центр товаров из Белоруссии откроется в Смоленске
1 октября 2025, 12:43
"У нас есть особая экономическая зона. И в чем ее особенность? Она находится на границе с Республикой Беларусь и является свободной таможенной зоной, в том числе. По действующей нормативной базе там сохранены условия, что любой резидент в течение семи лет оплачивает налог на прибыль только 2%. У нас большой товарооборот с Республикой Беларусь и он растет с каждым годом. Наш регион – третий в России по товарообороту, поэтому это тоже наша особенность", – сообщил Анохин.
Он подчеркнул, что в регионе создан центр экспорта, центр внешнеэкономической деятельности, который активно работает с Республикой Беларусь.
Губернатор добавил, что также в каталоге центра внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь размещено 148 компаний Смоленской области.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Анохин обсудил пути сотрудничества смоленских и белорусских медучреждений
1 ноября 2025, 17:08