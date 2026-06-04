Анохин: товарооборот с Республикой Беларусь растет с каждым годом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. У Смоленской области большой товарооборот с Республикой Беларусь, и он растет с каждым годом, сообщил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона У Смоленской области большой товарооборот с Республикой Беларусь, и он растет с каждым годом, сообщил РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) губернатор региона Василий Анохин

"У нас есть особая экономическая зона. И в чем ее особенность? Она находится на границе с Республикой Беларусь и является свободной таможенной зоной, в том числе. По действующей нормативной базе там сохранены условия, что любой резидент в течение семи лет оплачивает налог на прибыль только 2%. У нас большой товарооборот с Республикой Беларусь и он растет с каждым годом. Наш регион – третий в России по товарообороту, поэтому это тоже наша особенность", – сообщил Анохин.

Он подчеркнул, что в регионе создан центр экспорта, центр внешнеэкономической деятельности, который активно работает с Республикой Беларусь.

Губернатор добавил, что также в каталоге центра внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь размещено 148 компаний Смоленской области.