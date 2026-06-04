На ПМЭФ представили итоги программы "Лидеры будущего в здравоохранении"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Специалисты Московской школы управления «Сколково» и Медицинского научно-образовательного института МГУ имени М. В. Ломоносова подвели итоги первого года совместной образовательной программы «Лидеры будущего в здравоохранении».
- Около 30 студентов факультета фундаментальной медицины МГУ прошли обучение по программе междисциплинарной профессиональной переподготовки в сфере управления в здравоохранении.
- Организаторы программы сообщили, что обучение позволило студентам понять требования отрасли и что такой же строгий отбор будет проводиться и для второго потока слушателей.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Специалисты Московской школы управления "Сколково" и Медицинского научно-образовательного института МГУ имени М. В. Ломоносова в рамках Петербургского международного экономического форума подвели итоги первого года совместной образовательной программы "Лидеры будущего в здравоохранении" и поделились планами по ее развитию.
В прошлом году в рамках ПМЭФ факультет фундаментальной медицины МГУ и МШУ "Сколково" подписали меморандум о сотрудничестве и анонсировали запуск программы междисциплинарной профессиональной переподготовки в сфере управления в здравоохранении.
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"Очень хорошо, что у нас получилось это партнерство, и я рад тому, что мы сможем его продолжать и развивать дальше", - сказал журналистам ректор Московской школы управления "Сколково" Александр Ким.
Подводя итоги первого года реализации программы, кандидат медицинских наук, директор Медицинского научно-образовательного института МГУ имени М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник НМИЦ эндокринологии имени академика И.И. Дедова Минздрава России Мария Воронцова отметила, что обучение прошли около 30 студентов факультета фундаментальной медицины МГУ.
"Программа была достаточно интенсивной, ребята учились каждую субботу с редкими исключениями. К сожалению, не все ребята дошли до конца, потому что требования были достаточно высоки. Однако те ребята, те студенты, которые обучились, как нам кажется, довольны результатом", - подчеркнула она, добавив, что стороны намерены продолжать программу.
Доктор медицинских наук, профессор бизнес-практики, директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления "Сколково" Марина Велданова, в свою очередь, сообщила, что обучение позволило студентам понять требования отрасли.
"Студенты действительно поняли, как много система здравоохранения ждет от них, насколько широкий профиль компетенций надо для того, чтобы сегодня быть в науке, чтобы двигать технологии, чтобы управлять здравоохранением", - заявила Велданова.
Эксперт также рассказала, что отбор на программу включал оценку академической успеваемости, написание эссе о профессиональной мотивации и очные собеседования. По ее словам, такой же строгий отбор будет проводиться и для второго потока слушателей.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.