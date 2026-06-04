На ПМЭФ представили итоги программы "Лидеры будущего в здравоохранении"

Краткий пересказ от РИА ИИ Специалисты Московской школы управления «Сколково» и Медицинского научно-образовательного института МГУ имени М. В. Ломоносова подвели итоги первого года совместной образовательной программы «Лидеры будущего в здравоохранении».

Около 30 студентов факультета фундаментальной медицины МГУ прошли обучение по программе междисциплинарной профессиональной переподготовки в сфере управления в здравоохранении.

Организаторы программы сообщили, что обучение позволило студентам понять требования отрасли и что такой же строгий отбор будет проводиться и для второго потока слушателей.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Специалисты Московской школы управления "Сколково" и Медицинского научно-образовательного института МГУ имени М. В. Ломоносова в рамках Петербургского международного экономического форума подвели итоги первого года совместной образовательной программы "Лидеры будущего в здравоохранении" и поделились планами по ее развитию.

В прошлом году в рамках ПМЭФ факультет фундаментальной медицины МГУ и МШУ " Сколково " подписали меморандум о сотрудничестве и анонсировали запуск программы междисциплинарной профессиональной переподготовки в сфере управления в здравоохранении.

"Очень хорошо, что у нас получилось это партнерство, и я рад тому, что мы сможем его продолжать и развивать дальше", - сказал журналистам ректор Московской школы управления "Сколково" Александр Ким.

"Программа была достаточно интенсивной, ребята учились каждую субботу с редкими исключениями. К сожалению, не все ребята дошли до конца, потому что требования были достаточно высоки. Однако те ребята, те студенты, которые обучились, как нам кажется, довольны результатом", - подчеркнула она, добавив, что стороны намерены продолжать программу.

Доктор медицинских наук, профессор бизнес-практики, директор Центра развития здравоохранения Московской школы управления "Сколково" Марина Велданова, в свою очередь, сообщила, что обучение позволило студентам понять требования отрасли.

"Студенты действительно поняли, как много система здравоохранения ждет от них, насколько широкий профиль компетенций надо для того, чтобы сегодня быть в науке, чтобы двигать технологии, чтобы управлять здравоохранением", - заявила Велданова.

Эксперт также рассказала, что отбор на программу включал оценку академической успеваемости, написание эссе о профессиональной мотивации и очные собеседования. По ее словам, такой же строгий отбор будет проводиться и для второго потока слушателей.