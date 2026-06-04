ФНБ в июне пополнится на 220 миллиардов рублей, заявил Силуанов

Краткий пересказ от РИА ИИ Фонд национального благосостояния (ФНБ) увеличится в июне на 220 миллиардов рублей.

По итогам 2026 года пополнение ФНБ может составить 1 триллион рублей при благоприятной ценовой конъюнктуре на нефть.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) увеличится в июне на 220 миллиардов рублей, а по итогам 2026 года пополнение может составить 1 триллион рублей, сообщил журналистам в рамках ПМЭФ министр финансов России Антон Силуанов.

"Вышла информация от Минфина , что на 220 миллиардов рублей нужно пополнять в июне Фонд национального благосостояния. В тот раз - 110, в этот раз 220", - заявил журналистам Силуанов

"Все зависит от уровня средней цены на нефть. Если ценовая конъюнктура сложится, то порядка триллиона", - также ответил он на вопрос о том, насколько пополнится ФНБ по итогам текущего года.

Как сообщал накануне Минфин, объем ФНБ за май 2026 года сократился на 258 миллиардов рублей - до 12,955 триллиона рублей. На 1 января 2026 года ФНБ составлял 13,415 триллиона рублей. По действующему бюджетному правилу Минфин РФ направляет в ФНБ дополнительные доходы бюджета от нефти и газа. Сейчас цена отсечения составляет 59 долларов за баррель.