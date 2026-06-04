Россия не первый год живет в условиях мирового беспредела, заявил Силуанов

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что страна уже не первый год живет в условиях мирового беспредела.

По его словам, внимательное отношение к финансам страны снизит негативное влияние внешних шоков.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия уже не первый год живет в условиях мирового беспредела, поэтому важно внимательно относиться к финансам страны - это снизит негативное влияние таких шоков, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на ПМЭФ.

"Мы уже не первый год живем в таких условиях, в условиях беспредела", - ответил он на вопрос, каковы личные ощущения министра финансов, когда приходится жить в условиях мирового беспредела.

"Я не могу сказать, что привыкли, здесь просто требуется в этих условиях достаточно твердая позиция в финансах", - подчеркнул министр.

Важно внимательно относиться к финансам страны, добавил Силуанов . "Тогда все эти беспределы, которые извне существуют, они в меньшей степени или вообще не будут на нас влиять", - заключил он.