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Россия не первый год живет в условиях мирового беспредела, заявил Силуанов - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
10:58 04.06.2026
Россия не первый год живет в условиях мирового беспредела, заявил Силуанов

Силуанов: Россия живет в условиях мирового беспредела уже не первый год

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2026
Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что страна уже не первый год живет в условиях мирового беспредела.
  • По его словам, внимательное отношение к финансам страны снизит негативное влияние внешних шоков.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия уже не первый год живет в условиях мирового беспредела, поэтому важно внимательно относиться к финансам страны - это снизит негативное влияние таких шоков, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на ПМЭФ.
"Мы уже не первый год живем в таких условиях, в условиях беспредела", - ответил он на вопрос, каковы личные ощущения министра финансов, когда приходится жить в условиях мирового беспредела.
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"Я не могу сказать, что привыкли, здесь просто требуется в этих условиях достаточно твердая позиция в финансах", - подчеркнул министр.
Важно внимательно относиться к финансам страны, добавил Силуанов. "Тогда все эти беспределы, которые извне существуют, они в меньшей степени или вообще не будут на нас влиять", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ-2026.
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