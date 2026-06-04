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Силуанов оценил исполнение бюджета за пять месяцев - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
10:42 04.06.2026
Силуанов оценил исполнение бюджета за пять месяцев

Силуанов: правительство не перегнуло палку с налогами

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2026
Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр финансов Антон Силуанов заявил на ПМЭФ, что правительство не перегнуло палку с налогами.
  • Показатели исполнения бюджета России за 5 месяцев свидетельствуют об этом, по словам Силуанова.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Показатели исполнения бюджета РФ за 5 месяцев красноречиво говорят, что правительство не перегнуло палку с налогами, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ.
"Несмотря на два пакета налоговых изменений... И были риски того, что мы можем где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули. Показатели исполнения бюджета за 5 месяцев об этом красноречиво свидетельствуют", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ-2026.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияАнтон Силуанов
 
 
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