Силуанов оценил исполнение бюджета за пять месяцев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Показатели исполнения бюджета РФ за 5 месяцев красноречиво говорят, что правительство не перегнуло палку с налогами, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ.

"Несмотря на два пакета налоговых изменений... И были риски того, что мы можем где-то перегнуть планку. Нет, не перегнули. Показатели исполнения бюджета за 5 месяцев об этом красноречиво свидетельствуют", - сказал он.