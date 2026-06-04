Минфин оценивает эффективность налоговых льгот для бизнеса, заявил Силуанов

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Минфин постоянно оценивает эффективность налоговых льгот для бизнеса.

Силуанов отметил, что большое количество льгот предоставляется бизнесу в части налогообложения добычи полезных ископаемых, так как без этого не будет смысла добывать нефть, газ и так далее, особенно в трудноизвлекаемых породах.

По словам Силуанова, льготы по НДС в основном социальные.

С-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Минфин России постоянно оценивает эффективность налоговых льгот для бизнеса, существующие льготы обоснованы, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на ПМЭФ.

"Что у нас из налоговых расходов? Какие, в первую очередь, позиции? Это льготы по НДС - в основном они в большей части социальные", - сказал Силуанов , отвечая на вопрос модератора об эффективности действующих в России налоговых льгот.

Также министр отметил, что большое количество льгот предоставляется бизнесу в части налогообложения добычи полезных ископаемых. "Поскольку без этого не будет смысла добывать нефть, газ и так далее, особенно в трудноизвлекаемых породах", - объяснил он.

"Эти льготы, не то что мы раздавали их налево-направо, они абсолютно обоснованы. И эффективность этих льгот постоянно оценивается в министерстве финансов", - заявил Силуанов.