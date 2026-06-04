Ситуация в российской экономике выправляется, заявил Силуанов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Ситуация в российской экономике выправляется по сравнению с первым кварталом, об этом говорят налоговые поступления, в частности поступления по НДС, которые растут выше плана, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Он добавил, что по налоговым доходам можно посмотреть, что будет дальше с показателями экономического развития, "поскольку налоги быстрее статистики дают возможность планировать, что будет с экономикой", с ее показателями. "А эти показатели, параметры налоговые растут. И мы видим, что НДС сейчас идет выше плана, чем мы планировали", - обратил внимание министр.