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Ситуация в российской экономике выправляется, заявил Силуанов - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
10:31 04.06.2026
Ситуация в российской экономике выправляется, заявил Силуанов

Силуанов: ситуация в экономике РФ выправляется, об этом говорят налоги

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2026
Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ситуация в российской экономике выправляется по сравнению с первым кварталом.
  • Налоговые доходы от экономики поступают, в том числе налог на прибыль и налог на добавленную стоимость.
  • По словам Силуанова, поступления по НДС растут выше плана.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Ситуация в российской экономике выправляется по сравнению с первым кварталом, об этом говорят налоговые поступления, в частности поступления по НДС, которые растут выше плана, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Мы говорили про бюджет..., но мы видим, что сейчас ситуация выправляется по сравнению с тем, что было в первом квартале. Сейчас мы видим, что и налоговые доходы от экономики у нас поступают - это и налог на прибыль, и налог на добавленную стоимость", - заявил Силуанов.
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Он добавил, что по налоговым доходам можно посмотреть, что будет дальше с показателями экономического развития, "поскольку налоги быстрее статистики дают возможность планировать, что будет с экономикой", с ее показателями. "А эти показатели, параметры налоговые растут. И мы видим, что НДС сейчас идет выше плана, чем мы планировали", - обратил внимание министр.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ-2026.
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