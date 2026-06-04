Силуанов рассказал, что постоянно обсуждают Минфин, Минэкономразвития и ЦБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Минфин, Минэкономразвития и Банк России постоянно обсуждают баланс кредитно-денежной и бюджетной политики.
- Силуанов подчеркнул важность настройки бюджетной политики и динамики ставок Центрального банка для денежного предложения экономике.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Минфин, Минэкономразвития и Банк России постоянно часами обсуждают баланс кредитно-денежной и бюджетной политики, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Мы постоянно часами обсуждаем и с Банком России, и с министерством экономического развития о том, как нам настраивать бюджетную политику, в первую очередь, по бюджетному балансу, поскольку это источник денежного предложения экономике, какие ставки Центральный банк в этих условиях будет держать и какая динамика ставок будет происходить. От этого все зависит", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.