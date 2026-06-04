Силуанов рассказал, что постоянно обсуждают Минфин, Минэкономразвития и ЦБ

"Мы постоянно часами обсуждаем и с Банком России, и с министерством экономического развития о том, как нам настраивать бюджетную политику, в первую очередь, по бюджетному балансу, поскольку это источник денежного предложения экономике, какие ставки Центральный банк в этих условиях будет держать и какая динамика ставок будет происходить. От этого все зависит", - сказал он.