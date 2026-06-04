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Силуанов пообещал обязательно протестировать Lada Azimut на ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
10:07 04.06.2026 (обновлено: 10:08 04.06.2026)
Силуанов пообещал обязательно протестировать Lada Azimut на ПМЭФ

Силуанов заявил, что обязательно протестирует Lada Azimut на ПМЭФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что протестирует автомобиль Lada Azimut на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
  • Lada Azimut — новый кроссовер «АвтоВАЗа», который будет предоставлен для тест-драйва некоторым участникам ПМЭФ.
  • Кроссовер Lada Azimut создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов заявил РИА Новости, что обязательно протестирует автомобиль Lada Azimut на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) - по его словам, это традиция.
Ранее в четверг президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в интервью агентству заявил, что кроссовер Lada Azimut будет предоставлен для тест-драйва "некоторым участникам" ПМЭФ. А на вопрос о том, будет ли глава Минфина тестировать новинку Lada, как и годом ранее, Соколов ответил: "Поживем - увидим".
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"Обязательно. Это же традиция. Говорят, еще "Волга" приехала", - ответил Силуанов на соответствующий вопрос агентства.
А отвечая на вопрос, планирует ли министр тестировать и эту машину, Силуанов сказал, что, если разрешат попробовать, то "конечно, надо же проверить весь наш транспорт в работе".
Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на ПМЭФ годом ранее. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы.
Серийное производство автомобилей нового российского бренда Volga на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде планируется начать в текущем квартале, также уже в июне должны начаться продажи этих машин.
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Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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