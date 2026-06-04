Силуанов пообещал обязательно протестировать Lada Azimut на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что протестирует автомобиль Lada Azimut на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Lada Azimut — новый кроссовер «АвтоВАЗа», который будет предоставлен для тест-драйва некоторым участникам ПМЭФ.

Кроссовер Lada Azimut создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Министр финансов России Антон Силуанов заявил РИА Новости, что обязательно протестирует автомобиль Lada Azimut на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) - по его словам, это традиция.

Ранее в четверг президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов в интервью агентству заявил, что кроссовер Lada Azimut будет предоставлен для тест-драйва "некоторым участникам" ПМЭФ. А на вопрос о том, будет ли глава Минфина тестировать новинку Lada, как и годом ранее, Соколов ответил: "Поживем - увидим".

"Обязательно. Это же традиция. Говорят, еще "Волга" приехала", - ответил Силуанов на соответствующий вопрос агентства.

А отвечая на вопрос, планирует ли министр тестировать и эту машину, Силуанов сказал, что, если разрешат попробовать, то "конечно, надо же проверить весь наш транспорт в работе".

Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на ПМЭФ годом ранее. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиных силы.

Серийное производство автомобилей нового российского бренда Volga на бывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде планируется начать в текущем квартале, также уже в июне должны начаться продажи этих машин.

В модельной линейке бренда на данный момент три модели. Туда входит седан С50, стоимость которого будет начинаться от 2,9 миллиона рублей, кроссовер К50 за 4,2 миллиона и самая доступная модель - кроссовер К40 по цене от 2,75 миллиона рублей.