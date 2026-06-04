Россия живет без внешних источников инвестиций, заявил Силуанов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия живет без внешних источников инвестиций, рассчитывая на внутренние финансовые возможности.
- По словам Силуанова, за последние годы рост экономики России достаточно устойчивый.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия живет сегодня без внешних источников инвестиций, рассчитывая на себя, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
"Мы живем сегодня в отсутствие внешних притоков инвестиций. Мы живем сегодня в условиях, когда полностью рассчитываем и используем внутренние финансовые возможности, и результаты есть. Мы видим, что за последние годы рост экономики достаточно устойчивый", - сказал Силуанов.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер.