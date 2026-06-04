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Силуанов призвал беречь финансовую независимость России - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
09:48 04.06.2026
Силуанов призвал беречь финансовую независимость России

Силуанов: Россия сохранила финансовую независимость, ее надо беречь

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2026
Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия сохранила независимость в финансовой и экономической политике.
  • По словам Силуанова, у России собственная финансовая инфраструктура, которая позволяет проводить расчеты и транзакции независимо от внешних условий.
  • Силуанов подчеркнул, что Россия самостоятельно принимает бюджетные решения и имеет низкий долг, а также входит в пятерку стран G20 с самым низким дефицитом бюджета.
С.- ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Несмотря на неблагоприятные внешние условия, Россия сохранила независимость в финансовой и экономической политике, ее надо беречь, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ.
"Мы независимы от внешней финансовой инфраструктуры. У нас она собственная, создана, работает. И даже все отключения абсолютно не повлияли на возможность наших расчетов, финансовых транзакций и так далее", - сказал Силуанов.
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"Мы принимаем собственные решения и с точки зрения бюджетных вопросов абсолютно самостоятельно, исходя из тех потребностей, которые есть в стране, и приоритетов, которые есть в стране. И несмотря на все, что сейчас происходит, уже не первый год мы видим, что у нас с точки зрения финансов низкий долг", - добавил он.
Глава Минфина также напомнил, что Россия входит в пятерку стран G20 с самым низким дефицитом бюджета.
"Но хочу сказать, что суверенитет надо очень внимательно беречь и внимательно к нему относиться", – подчеркнул Силуанов.
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