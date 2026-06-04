Силуанов призвал беречь финансовую независимость России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия сохранила независимость в финансовой и экономической политике.
- По словам Силуанова, у России собственная финансовая инфраструктура, которая позволяет проводить расчеты и транзакции независимо от внешних условий.
- Силуанов подчеркнул, что Россия самостоятельно принимает бюджетные решения и имеет низкий долг, а также входит в пятерку стран G20 с самым низким дефицитом бюджета.
С.- ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Несмотря на неблагоприятные внешние условия, Россия сохранила независимость в финансовой и экономической политике, ее надо беречь, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ.
"Мы независимы от внешней финансовой инфраструктуры. У нас она собственная, создана, работает. И даже все отключения абсолютно не повлияли на возможность наших расчетов, финансовых транзакций и так далее", - сказал Силуанов.
Орешкин призвал не ждать отмены западных санкций
Вчера, 09:37
"Мы принимаем собственные решения и с точки зрения бюджетных вопросов абсолютно самостоятельно, исходя из тех потребностей, которые есть в стране, и приоритетов, которые есть в стране. И несмотря на все, что сейчас происходит, уже не первый год мы видим, что у нас с точки зрения финансов низкий долг", - добавил он.
"Но хочу сказать, что суверенитет надо очень внимательно беречь и внимательно к нему относиться", – подчеркнул Силуанов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ-2026.