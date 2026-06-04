Россия скоро полностью погасит свой внешний долг, заявил Силуанов на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия скоро полностью погасит свой государственный внешний долг.
- По словам Силуанова, внешний долг России составляет всего 10%.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия скоро полностью погасит свой государственный внешний долг, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на ПМЭФ.
"Помните, как некоторые страны сегодня до сих пор зависят от кредитов международных валютных организаций, валютного фонда, мирового банка. У нас этого нет, у нас вообще внешний долг всего 10%, который мы скоро погасим, и надеюсь, что с таких долгов не останется". - сказал глава Минфина России.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ-2026.