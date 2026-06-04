Рейтинг@Mail.ru
Россия скоро полностью погасит свой внешний долг, заявил Силуанов на ПМЭФ - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
09:44 04.06.2026 (обновлено: 09:45 04.06.2026)
Россия скоро полностью погасит свой внешний долг, заявил Силуанов на ПМЭФ

Силуанов: Россия скоро полностью погасит свой государственный внешний долг

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что Россия скоро полностью погасит свой государственный внешний долг.
  • По словам Силуанова, внешний долг России составляет всего 10%.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия скоро полностью погасит свой государственный внешний долг, заявил министр финансов России Антон Силуанов, выступая на ПМЭФ.
"Помните, как некоторые страны сегодня до сих пор зависят от кредитов международных валютных организаций, валютного фонда, мирового банка. У нас этого нет, у нас вообще внешний долг всего 10%, который мы скоро погасим, и надеюсь, что с таких долгов не останется". - сказал глава Минфина России.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ-2026.
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума 2026 на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
ПМЭФ-2026: стартовал международный экономический форум в Санкт-Петербурге
Вчера, 15:32
 
ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияАнтон Силуанов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала