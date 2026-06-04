Швеция не смогла обыграть греков в товарищеском матче перед ЧМ-2026

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сборная Швеции по футболу сыграла вничью с командой Греции в товарищеском матче.

На предстоящем чемпионате мира шведы сыграют со сборными Нидерландов, Японии и Туниса в рамках группы F. Мировое первенство пройдет в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля.