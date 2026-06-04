Рейтинг@Mail.ru
Швеция не смогла обыграть греков в товарищеском матче перед ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:29 04.06.2026
Швеция не смогла обыграть греков в товарищеском матче перед ЧМ-2026

Швеции в добавленное время упустила победу над греками в товарищеском матче

© Соцсети футболистовАлександер Исак и Виктор Дьокереш
Александер Исак и Виктор Дьокереш - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Соцсети футболистов
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сборная Швеции по футболу сыграла вничью с командой Греции в товарищеском матче.
Встреча в шведской Сольне завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев мячи забили Виктор Дьёкереш (53-я минута) и Густав Нильссон (69). У сборной Греции отличились Константинос Цимикас (10) и Гиоргос Масурас (90+5).
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Роналду возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов на ЧМ-2026
Вчера, 16:09
На предстоящем чемпионате мира шведы сыграют со сборными Нидерландов, Японии и Туниса в рамках группы F. Мировое первенство пройдет в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля.
Товарищеские матчи
04 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
Швеция
2 : 2
Греция
53‎’‎ • Виктор Дьекереш
69‎’‎ • Густаф Нильссон
(Taha Abdi Ali)
10‎’‎ • Константинос Цимикас
(Христос Цолис)
90‎’‎ • Гиоргос Масурас
(Charalampos Kostoulas)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Не квалифицировавшаяся на чемпионат мира сборная Греции сыграет 7 июня с командой Италии.
Результаты других матчей дня:
Иран - Мали - 2:0;
Словения - Кипр - 1:1.
 
ФутболВиктор ДьекерешГиоргос МасурасКонстантинос ЦимикасЧМ по футболу 2026ШвецияГреция
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    М. Костюк
    М. Андреева
    13
    66
  • Теннис
    Завершен
    Д. Шнайдер
    М. Хвалиньская
    64
    76
  • Футбол
    Завершен
    Швеция
    Греция
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Ирак
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Франция
    Кот-д’Ивуар
    1
    2
  • Хоккей
    05.06 03:00
    Каролина
    Вегас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала