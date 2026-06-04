Швеция не смогла обыграть греков в товарищеском матче перед ЧМ-2026

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Сборная Швеции по футболу сыграла вничью с командой Греции в товарищеском матче.
Встреча в шведской Сольне завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев мячи забили Виктор Дьёкереш (53-я минута) и Густав Нильссон (69). У сборной Греции отличились Константинос Цимикас (10) и Гиоргос Масурас (90+5).
На предстоящем чемпионате мира шведы сыграют со сборными Нидерландов, Японии и Туниса в рамках группы F. Мировое первенство пройдет в Мексике, США и Канаде с 11 июня по 19 июля.
Товарищеские матчи
04 июня 2026 • начало в 20:00
Завершен
53’ • Виктор Дьекереш
69’ • Густаф Нильссон
(Taha Abdi Ali)
10’ • Константинос Цимикас
(Христос Цолис)
90’ • Гиоргос Масурас
(Charalampos Kostoulas)
Не квалифицировавшаяся на чемпионат мира сборная Греции сыграет 7 июня с командой Италии.
Результаты других матчей дня:
Иран - Мали - 2:0;
Словения - Кипр - 1:1.