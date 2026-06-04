Источник: Швейцария заинтересована в проведении переговоров Москвы и Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Швейцария проявила заинтересованность в проведении переговоров на высшем уровне РФ с Украиной еще до письма Зеленского.
- Зеленский предложил Путину провести встречу в третьей стране, в качестве вариантов указав Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
ЖЕНЕВА, 4 июн – РИА Новости. Швейцария в диалоге с РФ еще до письма Владимира Зеленского обозначила заинтересованность в проведении переговоров на высшем уровне, сообщил РИА Новости дипломатический источник.
Ранее в четверг Владимир Зеленский опубликовал на своем сайте письмо, в котором предложил президенту РФ Владимиру Путину провести встречу в третьей стране. В качестве вариантов он предложил Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.
"Швейцария предложила свои услуги за несколько дней до того, как Зеленский опубликовал письмо. Она обозначила заинтересованность в проведении переговоров на высшем уровне", - сообщил источник.
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