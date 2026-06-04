Источник: Швейцария заинтересована в проведении переговоров Москвы и Киева

ЖЕНЕВА, 4 июн – РИА Новости. Швейцария в диалоге с РФ еще до письма Владимира Зеленского обозначила заинтересованность в проведении переговоров на высшем уровне, сообщил РИА Новости дипломатический источник.

"Швейцария предложила свои услуги за несколько дней до того, как Зеленский опубликовал письмо. Она обозначила заинтересованность в проведении переговоров на высшем уровне", - сообщил источник.