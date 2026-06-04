Шувалов: цифровые суверенные сервисы в России должны развиваться

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В России множество цифровых суверенных сервисов, они должны развиваться, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Об этом он сказал в рамках сессии "Человек-государство-бизнес: эволюция цифрового взаимодействия и развитие российских онлайн-платформ" в рамках ПМЭФ.

"Главное, надо научиться с людьми говорить, что мы у них ничего не отнимаем, мы им даем. Другая будет атмосфера, будет другое восприятие. И в сложные моменты наша консолидация и вот эта вот национальная гордость, она будет побеждать при любых ограничениях", – заявил Шувалов.

При этом он отметил, что несмотря на ограничения в России работают различные сервисы.

"Кино смотрим, музыку слушаем, все, по-моему, нормально. Все у нас работает. Поэтому нужно все время быть на позитивной повестке и с позитивной повесткой", – подчеркнул Шувалов.

Также он заявил, что Россия по совокупности технологических суверенных сервисов обладает много большим, чем страны "Большой семерки".

Особенно Шувалов отметил, как пользователь, цифровые сервисы столицы, которые позволили Москву коренным образом изменить и сделать её одним из лучших городов. "Потому что город инвестировал в цифровые сервисы, государственные услуги, лучшие в мире, и многое другое", - сказал председатель госкорпорации.

ВЭБ.РФ традиционно выступает титульным партнером Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На площадке мероприятия главный институт развития страны представлен вместе с координируемыми им организациями. Концепция деловой программы и организации пространства группы ВЭБ.РФ на ПМЭФ отражает идею, что знания формируют базис для развития науки, технологий, помогают раскрывать таланты, создавать новые решения для экономики и технологического лидерства страны.

Технологическое лидерство является одним из пяти ключевых направлений стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года, поддержанную председателем правительства России Михаилом Мишустиным.