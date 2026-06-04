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Шувалов: цифровые суверенные сервисы в России должны развиваться - РИА Новости, 04.06.2026
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19:37 04.06.2026
Шувалов: цифровые суверенные сервисы в России должны развиваться

Игорь Шувалов: в России множество цифровых суверенных сервисов

© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФШувалов: цифровые суверенные сервисы в России должны развиваться
Шувалов: цифровые суверенные сервисы в России должны развиваться - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Пресс-служба ВЭБ.РФ
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. В России множество цифровых суверенных сервисов, они должны развиваться, сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.
Об этом он сказал в рамках сессии "Человек-государство-бизнес: эволюция цифрового взаимодействия и развитие российских онлайн-платформ" в рамках ПМЭФ.
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"Главное, надо научиться с людьми говорить, что мы у них ничего не отнимаем, мы им даем. Другая будет атмосфера, будет другое восприятие. И в сложные моменты наша консолидация и вот эта вот национальная гордость, она будет побеждать при любых ограничениях", – заявил Шувалов.
При этом он отметил, что несмотря на ограничения в России работают различные сервисы.
"Кино смотрим, музыку слушаем, все, по-моему, нормально. Все у нас работает. Поэтому нужно все время быть на позитивной повестке и с позитивной повесткой", – подчеркнул Шувалов.
Также он заявил, что Россия по совокупности технологических суверенных сервисов обладает много большим, чем страны "Большой семерки".
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Особенно Шувалов отметил, как пользователь, цифровые сервисы столицы, которые позволили Москву коренным образом изменить и сделать её одним из лучших городов. "Потому что город инвестировал в цифровые сервисы, государственные услуги, лучшие в мире, и многое другое", - сказал председатель госкорпорации.
ВЭБ.РФ традиционно выступает титульным партнером Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). На площадке мероприятия главный институт развития страны представлен вместе с координируемыми им организациями. Концепция деловой программы и организации пространства группы ВЭБ.РФ на ПМЭФ отражает идею, что знания формируют базис для развития науки, технологий, помогают раскрывать таланты, создавать новые решения для экономики и технологического лидерства страны.
Технологическое лидерство является одним из пяти ключевых направлений стратегии развития группы ВЭБ.РФ до 2030 года, поддержанную председателем правительства России Михаилом Мишустиным.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер.
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ПМЭФ-2026Игорь ШуваловРоссияВЭБ.РФ (ВЭБ)ПМЭФ
 
 
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