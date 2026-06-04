Основные правила сбора сосновых шишек для варенья

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Вадим Минеев. Русский лес богат на полезные лакомства. Самое недооцененное среди них — молодые сосновые шишки. Мягкие и сочные, они становятся отличной основой для варенья, сиропов и даже салатов.
Когда "открывать охоту" на шишки?
Когда собирать
Сегодня сбор шишек остается живой традицией в местностях с хвойными лесами. Для разных регионов нашей страны время сбора шишек может отличаться.
- В южных регионах за шишками можно отправляться уже в мае.
- В центральной полосе — не раньше двадцатых чисел июня.
- На севере — только в июле.
Как правильно выбрать шишки
При сборе шишек для приготовления, например, соснового варенья следует учитывать некоторые моменты:
© iStock.com / Alexandr LebedkoСосновые шишки для варенья
© iStock.com / Alexandr Lebedko
Сосновые шишки для варенья
- сырье важно собирать в сосновом лесу на расстоянии минимум километр от проезжей части;
- лучше всего проводить сбор утром, пока не обсохла роса;
- нужно брать материал для десерта со здорового, не поврежденного вредителями хвойного дерева;
- шишки не должны быть раскрытыми, одеревенелыми, коричневыми — пригодные для варенья плоды легко проткнуть ножом;
- шишки не следует поднимать с земли, их нужно срывать;
- лучше всего собирать "женские" плоды, в которых больше эфирных масел, их можно определить по большому количеству смолы и ребристым чешуйкам;
- чтобы не испачкать руки в смоле, лучше всего надеть одноразовые перчатки.
Что можно приготовить
В последние годы продуктом заинтересовались шеф-повара и кондитеры, поэтому диапазон применения в кулинарии значительно расширился. Из молодых шишек можно приготовить следующие продукты:
Варенье. Масса уваривается до тех пор, пока не приобретет янтарный оттенок. Варенье из шишек прекрасно сочетается с чаем, блинами, творогом и сыром.
Сироп. Его можно добавлять не только в кофе или какао, но и полить им пончики перед подачей на стол.
Салат. Молодые сосновые шишки можно тонко нарезать и добавить в листовой салат с козьим сыром, орехами и зеленью.
Маринованные шишки. Хорошо сочетаются с мясными блюдами и овощами гриль.
© Depositphotos.com / yana-komisarenko@yandex.ruДомашнее варенье из сосновых шишек
© Depositphotos.com / yana-komisarenko@yandex.ru
Домашнее варенье из сосновых шишек
Не только вкусно, но и полезно
Считается, что продукты, полученные из шишек, оказывают положительное влияние на здоровье.
По словам врача-диетолога, руководителя лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России Софьи Елиашевич, переработанные шишки оказывают обезболивающее и антибактериальное действие, тормозят воспалительные процессы.
По мнению специалиста, у продукта издавна замечены профилактические свойства в отношении развития тромбозов, атеросклероза, варикозного расширения вен, нормализации артериального давления.