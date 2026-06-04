Основные правила сбора сосновых шишек для варенья

Блины с вареньем из сосновых шишек

Блины с вареньем из сосновых шишек

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Вадим Минеев. Русский лес богат на полезные лакомства. Самое недооцененное среди них — молодые сосновые шишки. Мягкие и сочные, они становятся отличной основой для варенья, сиропов и даже салатов.

Когда "открывать охоту" на шишки?

Когда собирать

Сегодня сбор шишек остается живой традицией в местностях с хвойными лесами. Для разных регионов нашей страны время сбора шишек может отличаться

В южных регионах за шишками можно отправляться уже в мае.

В центральной полосе — не раньше двадцатых чисел июня.

На севере — только в июле.

Как правильно выбрать шишки

При сборе шишек для приготовления, например, соснового варенья следует учитывать некоторые моменты

© iStock.com / Alexandr Lebedko Сосновые шишки для варенья © iStock.com / Alexandr Lebedko Сосновые шишки для варенья

сырье важно собирать в сосновом лесу на расстоянии минимум километр от проезжей части;

от проезжей части; лучше всего проводить сбор утром , пока не обсохла роса;

, пока не обсохла роса; нужно брать материал для десерта со здорового, не поврежденного вредителями хвойного дерева;

хвойного дерева; шишки не должны быть раскрытыми, одеревенелыми, коричневыми — пригодные для варенья плоды легко проткнуть ножом ;

; шишки не следует поднимать с земли, их нужно срывать;

лучше всего собирать "женские" плоды, в которых больше эфирных масел, их можно определить по большому количеству смолы и ребристым чешуйкам ;

; чтобы не испачкать руки в смоле, лучше всего надеть одноразовые перчатки.

Что можно приготовить

значительно расширился. Из молодых шишек можно В последние годы продуктом заинтересовались шеф-повара и кондитеры, поэтому диапазон применения в кулинарииИз молодых шишек можно приготовить следующие продукты:

Варенье. Масса уваривается до тех пор, пока не приобретет янтарный оттенок. Варенье из шишек прекрасно сочетается с чаем, блинами, творогом и сыром.

Сироп. Его можно добавлять не только в кофе или какао, но и полить им пончики перед подачей на стол.

Салат. Молодые сосновые шишки можно тонко нарезать и добавить в листовой салат с козьим сыром, орехами и зеленью.

Маринованные шишки. Хорошо сочетаются с мясными блюдами и овощами гриль.

© Depositphotos.com / yana-komisarenko@yandex.ru Домашнее варенье из сосновых шишек © Depositphotos.com / yana-komisarenko@yandex.ru Домашнее варенье из сосновых шишек

Не только вкусно, но и полезно

Считается, что продукты, полученные из шишек, оказывают положительное влияние на здоровье.

обезболивающее и антибактериальное действие, тормозят воспалительные процессы. По словам врача-диетолога, руководителя лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России Софьи Елиашевич, переработанные шишки оказывают, тормозят воспалительные процессы.