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Основные правила сбора сосновых шишек для варенья - РИА Новости, 04.06.2026
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18:27 04.06.2026 (обновлено: 18:34 04.06.2026)

Основные правила сбора сосновых шишек для варенья

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБлины с вареньем из сосновых шишек
Блины с вареньем из сосновых шишек - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Блины с вареньем из сосновых шишек
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МОСКВА, 4 июн — РИА Новости, Вадим Минеев. Русский лес богат на полезные лакомства. Самое недооцененное среди них — молодые сосновые шишки. Мягкие и сочные, они становятся отличной основой для варенья, сиропов и даже салатов.
Когда "открывать охоту" на шишки?

Когда собирать

Сегодня сбор шишек остается живой традицией в местностях с хвойными лесами. Для разных регионов нашей страны время сбора шишек может отличаться.
  • В южных регионах за шишками можно отправляться уже в мае.
  • В центральной полосе — не раньше двадцатых чисел июня.
  • На севере — только в июле.

Как правильно выбрать шишки

При сборе шишек для приготовления, например, соснового варенья следует учитывать некоторые моменты:
© iStock.com / Alexandr LebedkoСосновые шишки для варенья
Сосновые шишки для варенья - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© iStock.com / Alexandr Lebedko
Сосновые шишки для варенья
  • сырье важно собирать в сосновом лесу на расстоянии минимум километр от проезжей части;
  • лучше всего проводить сбор утром, пока не обсохла роса;
  • нужно брать материал для десерта со здорового, не поврежденного вредителями хвойного дерева;
  • шишки не должны быть раскрытыми, одеревенелыми, коричневыми — пригодные для варенья плоды легко проткнуть ножом;
  • шишки не следует поднимать с земли, их нужно срывать;
  • лучше всего собирать "женские" плоды, в которых больше эфирных масел, их можно определить по большому количеству смолы и ребристым чешуйкам;
  • чтобы не испачкать руки в смоле, лучше всего надеть одноразовые перчатки.

Что можно приготовить

В последние годы продуктом заинтересовались шеф-повара и кондитеры, поэтому диапазон применения в кулинарии значительно расширился. Из молодых шишек можно приготовить следующие продукты:
Варенье. Масса уваривается до тех пор, пока не приобретет янтарный оттенок. Варенье из шишек прекрасно сочетается с чаем, блинами, творогом и сыром.
Сироп. Его можно добавлять не только в кофе или какао, но и полить им пончики перед подачей на стол.
Салат. Молодые сосновые шишки можно тонко нарезать и добавить в листовой салат с козьим сыром, орехами и зеленью.
Маринованные шишки. Хорошо сочетаются с мясными блюдами и овощами гриль.
© Depositphotos.com / yana-komisarenko@yandex.ruДомашнее варенье из сосновых шишек
Домашнее варенье из сосновых шишек - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Depositphotos.com / yana-komisarenko@yandex.ru
Домашнее варенье из сосновых шишек

Не только вкусно, но и полезно

Считается, что продукты, полученные из шишек, оказывают положительное влияние на здоровье.
По словам врача-диетолога, руководителя лаборатории изучения и коррекции пищевого поведения ФГБУ "НМИЦ ТПМ" Минздрава России Софьи Елиашевич, переработанные шишки оказывают обезболивающее и антибактериальное действие, тормозят воспалительные процессы.
По мнению специалиста, у продукта издавна замечены профилактические свойства в отношении развития тромбозов, атеросклероза, варикозного расширения вен, нормализации артериального давления.
 
 
 
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