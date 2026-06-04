В Госдуме прокомментировали призывы ужесточить выдачу шенгена россиянам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова заявила, что ужесточение выдачи шенгенских виз россиянам создаст неудобства для людей, но не усилит давление на Кремль.
- Одиннадцать стран Европы призвали Евросоюз ужесточить визовые требования к российским гражданам, чтобы не дать им отдыхать на европейских пляжах, пишет газета Politico.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Ужесточение выдачи шенгенских виз россиянам доставит неудобство людям, но не усилит давление на Кремль, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
Одиннадцать стран Европы перед началом летнего сезона призвали Евросоюз ужесточить визовые требования к российским гражданам, чтобы не дать им "загорать на европейских пляжах", пишет газета Politico.
"Каким образом можно усилить давление на Кремль, мне бы хотелось у них спросить. Сделать неудобно людям - это одно дело, а усилить давление на Кремль таким образом точно не получится. У нас сейчас все прекрасно, мы можем спокойно отдыхать и в России, инфраструктура создана", - сказала Журова в беседе с "Лентой.ру".
В ноябре 2025 года Еврокомиссия объявила об ограничении выдачи россиянам многократных шенгенских виз. При этом в 2025 году страны ЕС выдали гражданам РФ более 620 тысяч виз, что на 10,2% больше, чем годом ранее. Это стало рекордом с начала 2022 года. В МИД РФ называли ужесточение правил выдачи виз дискриминацией по национальному признаку.