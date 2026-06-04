Шандалович встретился с победителями конкурса молодежного бюджетирования

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович и вице-спикер Ольга Шмаеник встретились с победителями конкурса молодежного инициативного бюджетирования из шелтозерской школы, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Команда старшеклассников получит из регионального бюджета почти 500 тысяч рублей на реализацию проекта "Вепсская гостиная".

Авторы хотят превратить школьную рекреацию в современную зону для отдыха и общения, где соединятся комфорт и традиции родного региона. Главный элемент – большая интерактивная карта Карелии с подсветкой. Названия городов и сел нанесут на русском и вепсском языках. Каждый ученик сможет найти на карте места, где побывал, и проложить маршруты к Шелтозеру и другим вепсским селам.

Здесь также появятся мягкие диваны и пуфы. Интерьер холла оформят с традиционным вепсским орнаментом, добавят шторы и подушки с народной вышивкой. Приобретут книги, настольные игры с национальным и краеведческим уклоном, аэрохоккей и настольный футбол. Организуют место для творческих выставок – работы ребят смогут видеть и ученики, и гости школы. Название первой экспозиции – "Вепсский узор". Там представят рисунки, поделки и вышивки.

Шандалович отметил, что проект направлен на сохранение вепсского языка и истории родного края.

"Очень правильно, что помимо уроков дети будут изучать традиции и приобщаться к вепсской культуре в неформальных, современных и интересных формах", — приводит пресс-служба слова спикера.

Шмаеник подчеркнула, что ребята из этой школы выигрывают конкурс второй раз подряд. В прошлом году благодаря проекту-победителю "Творческая мастерская" в школе появился настоящий театр. Куплены костюмы, декорации, кукольная ширма, свет и дымовая пушка. Ученики ставят спектакли на русском и вепсском языках, выступают на праздниках и фестивалях.

"Конкурс “Молодежное инициативное бюджетирование” – это еще и элемент финансовой грамотности", – обратилась к школьникам вице-спикер парламента.

По ее словам, ребята сами выбирают то, что нужно для реализации проекта, отчитываются за потраченные деньги и начинают иначе относиться к бюджетным средствам, потому что это общие деньги всей республики. Шмаеник добавила, что самое главное — они готовятся в будущем стать активными участниками взрослых проектов инициативного бюджетирования.

Шандалович напомнил, что в прошлом году на реализацию конкурсных проектов из бюджета республики было выделено 5 миллионов рублей. В этом году сумма увеличена вдвое.

"Видя, как растет интерес и мастерство ребят, какие у них результаты, думаю, нужно с коллегами обсудить возможности для увеличения финансирования на следующий год", — сказал председатель Заксобрания.

Команда проекта скоро приступит к реализации задуманного. Обновленный холл планируют открыть 4 ноября, в День народного единства.