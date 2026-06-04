Рейтинг@Mail.ru
Петербург продолжит развитие киностудии "Ленфильм" - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:07 04.06.2026
Петербург продолжит развитие киностудии "Ленфильм"

Беглов: Петербург продолжит развитие киностудии «Ленфильм»

© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : предоставлено пресс-службой администрации губернатора Санкт-Петербурга
Губернатор Санкт-Петербрга Александр Беглов
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург продолжит развитие киностудии "Ленфильм", сообщил губернатор города Александр Беглов.
Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов приветствовал участников панельной дискуссии "Камера, мотор! Инвестиции в современный кинематограф", которая состоялась в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в амфитеатре экспозиционно-деловой зоны Санкт‑Петербурга.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Губернатор Петербурга принял участие в приемке электросудна "Ломоносов"
3 июня, 22:20
"Мы очень рады, что в этом году "Ленфильм" был передан Санкт‑Петербургу, вернулся в родную гавань. У нас большие планы по его развитию. Так и должно быть. Это историческая киностудия, на которой снималось множество фильмов. До сих пор их с удовольствием смотрят взрослые и дети. Сегодня инвестиции в развитие кинематографа — очень важное направление. Жители нашего города, да и всей России, любят кино, и мы будем продолжать развитие "Ленфильма". Там будут сниматься патриотические, юношеские и детские кинокартины", - сказал Беглов.
На ПМЭФ-2025 Петербург и министерство культуры России заключили меморандум о развитии сотрудничества в области кинематографии. Он положил начало созданию на "Ленфильме" центра патриотического и исторического кино, где будет организовано кинопроизводство полного цикла для создания фильмов, отражающих культурные, нравственные и духовные ценности России.
Шестнадцатого мая город отметил важную дату — 130 лет первого кинопоказа в России. Он состоялся в театре "Аквариум" на территории нынешнего "Ленфильма". С этого начиналась история отечественного кино. На "Ленфильме" работали великие режиссеры и актеры. В целом на киностудии снято более 1,5 тысячи фильмов, входящих в золотой фонд отечественного кинематографа. В их числе такие картины, как "Чапаев", "Небесный тихоход", "Золушка", "Петр Первый", "Гамлет", "Собачье сердце".
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Беглов рассказал о стратегии развития "Ленфильма" до 2030 года
3 июня, 16:45
 
РоссияСанкт-ПетербургАлександр БегловЛенфильм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала