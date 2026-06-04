С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Санкт-Петербург продолжит развитие киностудии "Ленфильм", сообщил губернатор города Александр Беглов.

Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов приветствовал участников панельной дискуссии "Камера, мотор! Инвестиции в современный кинематограф", которая состоялась в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в амфитеатре экспозиционно-деловой зоны Санкт‑Петербурга.

"Мы очень рады, что в этом году "Ленфильм" был передан Санкт‑Петербургу, вернулся в родную гавань. У нас большие планы по его развитию. Так и должно быть. Это историческая киностудия, на которой снималось множество фильмов. До сих пор их с удовольствием смотрят взрослые и дети. Сегодня инвестиции в развитие кинематографа — очень важное направление. Жители нашего города, да и всей России, любят кино, и мы будем продолжать развитие "Ленфильма". Там будут сниматься патриотические, юношеские и детские кинокартины", - сказал Беглов.

На ПМЭФ-2025 Петербург и министерство культуры России заключили меморандум о развитии сотрудничества в области кинематографии. Он положил начало созданию на "Ленфильме" центра патриотического и исторического кино, где будет организовано кинопроизводство полного цикла для создания фильмов, отражающих культурные, нравственные и духовные ценности России.

Шестнадцатого мая город отметил важную дату — 130 лет первого кинопоказа в России. Он состоялся в театре "Аквариум" на территории нынешнего "Ленфильма". С этого начиналась история отечественного кино. На "Ленфильме" работали великие режиссеры и актеры. В целом на киностудии снято более 1,5 тысячи фильмов, входящих в золотой фонд отечественного кинематографа. В их числе такие картины, как "Чапаев", "Небесный тихоход", "Золушка", "Петр Первый", "Гамлет", "Собачье сердце".