Два самолета дальней разведки НАТО кружат над Латвией и Польшей

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Два самолета дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry кружат над Латвией и Польшей неподалеку от границ России и Украины, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.

Boeing E-3A Sentry - это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS), способный идентифицировать воздушные и морские цели на больших расстояниях и координировать действия авиации и сил ПВО. Радиус действия радара E-3A Sentry - до 600 километров.