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Два самолета дальней разведки НАТО кружат над Латвией и Польшей - РИА Новости, 04.06.2026
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15:43 04.06.2026
Два самолета дальней разведки НАТО кружат над Латвией и Польшей

Два самолета дальней разведки НАТО кружат недалеко от границ РФ и Украины

© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Emily FarnswortАмериканский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS
Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Emily Farnswort
Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два самолета дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry кружат над Латвией и Польшей неподалеку от границ России и Украины.
  • Самолеты вылетели из аэропорта в литовском городе Шяуляй: первый поднялся в воздух около 11:00 мск, второй — около 13:00 мск.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Два самолета дальнего радиолокационного обнаружения НАТО Boeing E-3A Sentry кружат над Латвией и Польшей неподалеку от границ России и Украины, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных.
Оба борта вылетели из аэропорта в литовском городе Шяуляй. Первый - тот, что находится над Польшей рядом с украинской границей - поднялся в воздух около 11.00 мск, второй - около 13.00.
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Первый самолет летает по круговой траектории в районе польского города Люблин, от которого до границы Украины по прямой примерно 50 километров. Второй, E-3A Sentry, работает над Латвией в районе города Сигулда, расстояние до границы с РФ от которого составляет примерно 170-180 километров.
Boeing E-3A Sentry - это самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AWACS), способный идентифицировать воздушные и морские цели на больших расстояниях и координировать действия авиации и сил ПВО. Радиус действия радара E-3A Sentry - до 600 километров.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В Москве не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что власти в Москве остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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