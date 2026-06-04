В МИД рассказали о повестке третьего саммита Россия — Африка

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Повестка третьего саммита "Россия - Африка", который пройдет в октябре этого года, будет складываться вокруг вопросов экономики, торговли и инвестиций, заявила директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко.