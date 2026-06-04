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В МИД рассказали о повестке третьего саммита Россия — Африка - РИА Новости, 10.06.2026
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17:40 04.06.2026 (обновлено: 20:07 10.06.2026)
В МИД рассказали о повестке третьего саммита Россия — Африка

Довгаленко: повестка саммита Россия — Африка будет складываться вокруг экономики

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Третий саммит «Россия — Африка» пройдет в Москве 28–29 октября.
  • Повестка саммита будет сосредоточена на вопросах экономики, торговли и инвестиций.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Повестка третьего саммита "Россия - Африка", который пройдет в октябре этого года, будет складываться вокруг вопросов экономики, торговли и инвестиций, заявила директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко.
Третий саммит Россия-Африка состоится в Москве 28-29 октября.
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"Повестка дня третьего саммита (Россия - Африка - ред.) выстраивается вокруг вопросов экономики, торговли и инвестиций", - сказала Довгаленко в ходе сессии "Россия - Африка" на ПМЭФ.
У России и африканских стран есть обоюдное понимание, что развитие экономики, торговли и инвестиций нуждается в дополнительных усилиях, добавила Довгаленко.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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