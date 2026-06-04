В МИД рассказали о повестке третьего саммита Россия — Африка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Третий саммит «Россия — Африка» пройдет в Москве 28–29 октября.
- Повестка саммита будет сосредоточена на вопросах экономики, торговли и инвестиций.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Повестка третьего саммита "Россия - Африка", который пройдет в октябре этого года, будет складываться вокруг вопросов экономики, торговли и инвестиций, заявила директор департамента партнерства с Африкой МИД РФ Татьяна Довгаленко.
Третий саммит Россия-Африка состоится в Москве 28-29 октября.
У России и африканских стран есть обоюдное понимание, что развитие экономики, торговли и инвестиций нуждается в дополнительных усилиях, добавила Довгаленко.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.