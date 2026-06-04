Президент РПЛ заявил, что Сафонов заслуживает звания ЗМС

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил РИА Новости, что вратарь французского "ПСЖ" Матвей Сафонов заслуживает того, чтобы ему присвоили звание заслуженного мастера спорта.

"Для меня важнее, что миллионы мальчишек на его примере пойдут в футбольные секции. Многие российские футболисты, у которых есть сомнения, опасения ехать в другую среду, увидят, что Матвей доказал", - отметил он.