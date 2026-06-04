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Президент РПЛ заявил, что Сафонов заслуживает звания ЗМС - РИА Новости Спорт, 04.06.2026
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17:19 04.06.2026 (обновлено: 17:27 04.06.2026)
Президент РПЛ заявил, что Сафонов заслуживает звания ЗМС

Алаев: Сафонов заслуживает присвоения звания заслуженного мастера спорта

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлександр Алаев
Александр Алаев - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РПЛ Александр Алаев заявил, что вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов заслуживает звания заслуженного мастера спорта.
  • Матвей Сафонов стал первым россиянином, выигравшим Лигу чемпионов дважды.
  • Алаев подчеркнул, что гордится Сафоновым и считает его примером для молодых футболистов.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил РИА Новости, что вратарь французского "ПСЖ" Матвей Сафонов заслуживает того, чтобы ему присвоили звание заслуженного мастера спорта.
30 мая "ПСЖ" обыграл лондонский "Арсенал" (1:1, 4:3 - в серии пенальти) и второй раз подряд завоевал трофей Лиги чемпионов. Сафонов стал первым россиянином, выигравшим турнир дважды.
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"Для меня то, что сделал Матвей Сафонов за последние два сезона, его личные достижения в серии пенальти - четыре сейва, то, что он стал основным игроком, выиграл конкуренцию, то, что он стал первым двукратным победителем Лиги чемпионов, для меня это все гораздо важнее, чем отдельные, очень значимые звания. Есть комиссии, которые присвоят ему наверняка, я уверен, что он заслуживает, но я не знаю, какие сейчас правила выдачи", - сказал Алаев.
"Для меня важнее, что миллионы мальчишек на его примере пойдут в футбольные секции. Многие российские футболисты, у которых есть сомнения, опасения ехать в другую среду, увидят, что Матвей доказал", - отметил он.
Глава РПЛ подчеркнул, что гордится Сафоновым. "Мои еще раз огромные поздравления Матвею, я им горжусь. И то, что он делает для лиги, в том числе как амбассадор лиги, и то, что он делает для тех, кто поедет дальше, опять же, о чем я много раз говорил, - конечно, мне хочется, чтобы все играли у нас, но я понимаю, что пример Матвея показал, что можно поехать туда, в более сильную среду, доказать, отстоять. Получит заслуженного мастера спорта, не получит - я не знаю", - сказал Алаев.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026СпортАлександр АлаевМатвей СафоновАрсенал (Лондон)РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Лига чемпионов 2025-2026
 
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