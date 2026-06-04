Рязанская область подписала соглашение с компанией "Газпром нефть"

РЯЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписал с компанией "Газпром нефть" соглашение о расширении поставок высокотехнологичных автомобильных и индустриальных масел, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Губернатор Рязанской области Павел Малков в рамках ПМЭФ-2026 подписал соглашение с компанией "Газпром нефть", направленное на расширение поставок высокотехнологичных автомобильных и индустриальных масел в регион… В рамках сотрудничества компания предоставит свыше 1000 наименований высокотехнологичной продукции для предприятий промышленного производства, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, сельхозпроизводителей и транспортной отрасли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что отдельным направлением сотрудничества станет проведение образовательных семинаров и курсов повышения квалификации технических специалистов промышленных предприятий Рязанской области, где эксперты "Газпром нефти" представят уникальные решения комплексного обслуживания сложного промышленного оборудования.

"Соглашение укрепит позиции рязанских предприятий. Продукция "Газпром нефти" – это современные отечественные решения, которые помогают обеспечивать стабильную работу техники и оборудования", – приводятся в сообщении слова губернатора.