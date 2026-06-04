Рейтинг@Mail.ru
Рязанская область подписала соглашение с компанией "Газпром нефть" - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
14:43 04.06.2026
Рязанская область подписала соглашение с компанией "Газпром нефть"

Малков подписал соглашение о сотрудничестве Рязанской области с "Газпром нефть"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Павел Малков
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
РЯЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Губернатор Рязанской области Павел Малков на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подписал с компанией "Газпром нефть" соглашение о расширении поставок высокотехнологичных автомобильных и индустриальных масел, сообщила пресс-служба правительства региона.
"Губернатор Рязанской области Павел Малков в рамках ПМЭФ-2026 подписал соглашение с компанией "Газпром нефть", направленное на расширение поставок высокотехнологичных автомобильных и индустриальных масел в регион… В рамках сотрудничества компания предоставит свыше 1000 наименований высокотехнологичной продукции для предприятий промышленного производства, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, сельхозпроизводителей и транспортной отрасли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что отдельным направлением сотрудничества станет проведение образовательных семинаров и курсов повышения квалификации технических специалистов промышленных предприятий Рязанской области, где эксперты "Газпром нефти" представят уникальные решения комплексного обслуживания сложного промышленного оборудования.
"Соглашение укрепит позиции рязанских предприятий. Продукция "Газпром нефти" – это современные отечественные решения, которые помогают обеспечивать стабильную работу техники и оборудования", – приводятся в сообщении слова губернатора.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Губернатор Рязанской области Павел Малков - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Глава Рязанской области подписал на ПМЭФ 11 соглашений
3 июня, 21:25
 
Рязанская областьПавел МалковГазпромПМЭФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала