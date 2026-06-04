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Малков рассказал о семье, удостоенной медали ордена "Родительская слава" - РИА Новости, 04.06.2026
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Рязанская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Рязанская область
 
10:30 04.06.2026
Малков рассказал о семье, удостоенной медали ордена "Родительская слава"

Малков: Путин наградил рязанскую семью медалью ордена "Родительская слава"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПавел Малков
Павел Малков - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Павел Малков
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РЯЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Награжденные медалью ордена "Родительская слава" Александр и Татьяна Влазневы из Рязанской области воспитывают шестерых детей, сообщил губернатор Павел Малков.
Президент РФ Владимир Путин наградил семьи из семи регионов России медалями ордена "Родительская слава", следует из указа, опубликованного 1 июня.
"Президент наградил рязанскую семью медалью ордена "Родительская слава". Александр и Татьяна Влазневы из Касимовского округа воспитывают шестерых детей", - написал Малков в своем канале на платформе "Макс".
Глава региона поздравил семью Влазневых с заслуженной наградой.
"Александр много лет работает инженером в управлении подземного хранения газа, Татьяна занимается воспитанием детей", - отметил губернатор.
По его словам, старшие дети учатся в школе, занимаются спортом и творчеством, побеждают в соревнованиях и конкурсах. Младшие увлекаются спортом и настольными играми. Малков уточнил, что самому младшему ребенку в семье два года.
 
Рязанская областьПМЭФПавел МалковВладимир Путин
 
 
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