Малков рассказал о семье, удостоенной медали ордена "Родительская слава"

РЯЗАНЬ, 4 июн - РИА Новости. Награжденные медалью ордена "Родительская слава" Александр и Татьяна Влазневы из Рязанской области воспитывают шестерых детей, сообщил губернатор Павел Малков.
Президент РФ Владимир Путин наградил семьи из семи регионов России медалями ордена "Родительская слава", следует из указа, опубликованного 1 июня.
"Президент наградил рязанскую семью медалью ордена "Родительская слава". Александр и Татьяна Влазневы из Касимовского округа воспитывают шестерых детей", - написал Малков в своем канале на платформе "Макс".
Глава региона поздравил семью Влазневых с заслуженной наградой.
"Александр много лет работает инженером в управлении подземного хранения газа, Татьяна занимается воспитанием детей", - отметил губернатор.
По его словам, старшие дети учатся в школе, занимаются спортом и творчеством, побеждают в соревнованиях и конкурсах. Младшие увлекаются спортом и настольными играми. Малков уточнил, что самому младшему ребенку в семье два года.