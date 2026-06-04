Малков рассказал о семье, удостоенной медали ордена "Родительская слава"

"Президент наградил рязанскую семью медалью ордена "Родительская слава". Александр и Татьяна Влазневы из Касимовского округа воспитывают шестерых детей", - написал Малков в своем канале на платформе "Макс".

По его словам, старшие дети учатся в школе, занимаются спортом и творчеством, побеждают в соревнованиях и конкурсах. Младшие увлекаются спортом и настольными играми. Малков уточнил, что самому младшему ребенку в семье два года.