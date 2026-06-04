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Русский язык занял 4 место в рейтинге языков мира - РИА Новости, 04.06.2026
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19:12 04.06.2026 (обновлено: 19:18 04.06.2026)
Русский язык занял 4 место в рейтинге языков мира

Институт Пушкина: русский язык занял четвертое место в рейтинге языков мира

© РИА Новости / Илья ПиталевОбучение русскому языку
Обучение русскому языку - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По результатам исследования экспертов Института Пушкина, русский язык поднялся на четвертое место в рейтинге конкурентоспособности мировых языков.
  • Рейтинг был составлен на основании анализа пяти параметров, включая распространенность языков и их присутствие в цифровой среде.
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Русский язык поднялся на четвертое место в рейтинге конкурентоспособности мировых языков по результатам исследования экспертов Института Пушкина, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
"На основании анализа конкурентоспособности языков (12 мировых языков - ред.) по 5 параметрам русский язык по рейтинговым данным переместился с пятого на четвертое место, уступив только английскому, испанскому и французскому (которые делят вторую позицию), китайскому языкам", — говорится в сообщении.
Уточняется, что информация о положении русского языка в сопоставлении с 11 другими языками мира приводится экспертами Института Пушкина на основании таких параметров, как "Распространенность языков мира", "Языки по количеству международных организаций, в которых они являются официальными или рабочими", "Языки по числу публикаций в международных научных базах данных", "Языки по количеству периодических изданий", "Языки в цифровой среде".
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"Институт Пушкина реализует научный проект "Индекс положения русского языка в мире", который позволяет ежегодно оценивать динамику распространения русского языка за рубежом. Особое внимание эксперты уделили влиянию цифровых технологий на развитие и распространение языков: были рассмотрены показатели присутствия русского языка в медиасреде", — отметил ректор Института Пушкина Никита Гусев, слова которого приводятся в сообщении.
Институт Пушкина ежегодно проводит исследование о положении русского языка в современном мире и его конкурентоспособности в глобальном измерении начиная с 2020 года.
 
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