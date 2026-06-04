Русский язык занял 4 место в рейтинге языков мира

Краткий пересказ от РИА ИИ По результатам исследования экспертов Института Пушкина, русский язык поднялся на четвертое место в рейтинге конкурентоспособности мировых языков.

Рейтинг был составлен на основании анализа пяти параметров, включая распространенность языков и их присутствие в цифровой среде.

МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Русский язык поднялся на четвертое место в рейтинге конкурентоспособности мировых языков по результатам исследования экспертов Института Пушкина, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.

"На основании анализа конкурентоспособности языков (12 мировых языков - ред.) по 5 параметрам русский язык по рейтинговым данным переместился с пятого на четвертое место, уступив только английскому, испанскому и французскому (которые делят вторую позицию), китайскому языкам", — говорится в сообщении.

Уточняется, что информация о положении русского языка в сопоставлении с 11 другими языками мира приводится экспертами Института Пушкина на основании таких параметров, как "Распространенность языков мира", "Языки по количеству международных организаций, в которых они являются официальными или рабочими", "Языки по числу публикаций в международных научных базах данных", "Языки по количеству периодических изданий", "Языки в цифровой среде".

"Институт Пушкина реализует научный проект "Индекс положения русского языка в мире", который позволяет ежегодно оценивать динамику распространения русского языка за рубежом. Особое внимание эксперты уделили влиянию цифровых технологий на развитие и распространение языков: были рассмотрены показатели присутствия русского языка в медиасреде", — отметил ректор Института Пушкина Никита Гусев, слова которого приводятся в сообщении.