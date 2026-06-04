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Глава Минприроды рассказал о запасах редкоземельных металлов в России - РИА Новости, 10.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
13:40 04.06.2026 (обновлено: 20:03 10.06.2026)
Глава Минприроды рассказал о запасах редкоземельных металлов в России

Козлов: РФ занимает 7-е место в мире по запасам редкоземельных металлов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкМинистр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов на ПМЭФ- 2026
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов на ПМЭФ- 2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александр Козлов на ПМЭФ- 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия занимает седьмое место в мире по запасам редкоземельных металлов, которые оцениваются в 28,4 миллиона тонн.
  • Ежегодная добыча РЗМ в России составляет 2,2 тысячи тонн при внутреннем потреблении в 1,1 тысячи тонн.
  • Основная задача, требующая решения, — реализация получаемой товарной продукции и низкий внутренний спрос на редкоземельные металлы.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия занимает седьмое место в мире по запасам редкоземельных металлов (РЗМ), они оцениваются в 28,4 миллиона, что может обеспечить любой уровень потребления как внутри страны, так и на мировом рынке, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Минприроды РФ Александр Козлов.
"Россия располагает одной из крупнейших сырьевых баз редкоземельных металлов, в мире занимая седьмое место по количеству запасов. У нас 28,4 миллиона тонн", - сказал он на сессии "Редкие, стратегические: суверенитет и международное сотрудничество в области РЗМ и критических минералов".
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Также, по его словам, отечественная сырьевая база может обеспечить любой уровень потребления как со стороны России, так и в поставках на мировой рынок.
Так, в стране добывается ежегодно 2,2 тысячи тонн РЗМ, а объем внутреннего потребления оценивается в 1,1 тысячи тонн, в то время как мировое потребление достигает 226 тысяч тонн, уточнил Козлов.
Процесс поиска и постановки месторождений на государственный баланс длительный и многоэтапный, а средний срок полного цикла работ от геологоразведки до постановки запасов на баланс оценивается примерно в семь лет, также уточнил чиновник
В то же время для геологоразведочного процесса сегодня есть все необходимое: оборудование, методики выполнения поисковых работ, буровое, горное, вспомогательное оборудование и программное обеспечение, уточнил глава Минприроды.
Основная задача, которая сейчас требует решения - это реализация получаемой товарной продукции и низкий внутренний спрос, подытожил он.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияАлександр Козлов (глава Минприроды)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)
 
 
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