Глава Минприроды рассказал о запасах редкоземельных металлов в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия занимает седьмое место в мире по запасам редкоземельных металлов, которые оцениваются в 28,4 миллиона тонн.

Ежегодная добыча РЗМ в России составляет 2,2 тысячи тонн при внутреннем потреблении в 1,1 тысячи тонн.

Основная задача, требующая решения, — реализация получаемой товарной продукции и низкий внутренний спрос на редкоземельные металлы.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия занимает седьмое место в мире по запасам редкоземельных металлов (РЗМ), они оцениваются в 28,4 миллиона, что может обеспечить любой уровень потребления как внутри страны, так и на мировом рынке, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) глава Минприроды РФ Александр Козлов.

"Россия располагает одной из крупнейших сырьевых баз редкоземельных металлов, в мире занимая седьмое место по количеству запасов. У нас 28,4 миллиона тонн", - сказал он на сессии "Редкие, стратегические: суверенитет и международное сотрудничество в области РЗМ и критических минералов".

Также, по его словам, отечественная сырьевая база может обеспечить любой уровень потребления как со стороны России , так и в поставках на мировой рынок.

Так, в стране добывается ежегодно 2,2 тысячи тонн РЗМ, а объем внутреннего потребления оценивается в 1,1 тысячи тонн, в то время как мировое потребление достигает 226 тысяч тонн, уточнил Козлов

Процесс поиска и постановки месторождений на государственный баланс длительный и многоэтапный, а средний срок полного цикла работ от геологоразведки до постановки запасов на баланс оценивается примерно в семь лет, также уточнил чиновник

В то же время для геологоразведочного процесса сегодня есть все необходимое: оборудование, методики выполнения поисковых работ, буровое, горное, вспомогательное оборудование и программное обеспечение, уточнил глава Минприроды