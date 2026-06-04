Россия поддержит любое решение по иранскому урану, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия поддержит любое решение по иранскому урану, которое привело бы к разрядке ситуации.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия поддержит любое решение по иранскому урану, которое привело бы к разрядке, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Будем надеяться, что стороны, вовлеченные в этот конфликт, найдут другое решение (по иранскому урану - ред.) Если будет другое решение, мы будем только рады. А если от нас что-то надо будет, мы с удовольствием поддержим любое решение подобного рода, которое привело бы к разрядке ситуации", - сказал Путин в ходе встречи с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.