Путин: Россия выполняет социальные обязательства перед гражданами страны

СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Россия выполняет все социальные обязательства перед гражданами страны, индексирует пенсии и пособия, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы выполняем все социальные обязательства перед гражданами Российской Федерации, индексируем пенсии, пособия, минимальный размер оплаты труда, пособия, поддерживающие семьи с детьми и так далее", - сказал Путин в ходе встречи.