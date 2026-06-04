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Путин: Россия сознательно пошла на ужесточение денежно-кредитной политики - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
21:25 04.06.2026
Путин: Россия сознательно пошла на ужесточение денежно-кредитной политики

Путин: РФ сознательно пошла на ужесточение денежно-кредитной политики

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия сознательно ужесточила денежно-кредитную политику, а сейчас ее смягчает, хотя многие считают темпы недостаточными, заявил президент России Владимир Путин.
  • Центральный банк поднял ключевую ставку, а затем несколько раз сокращал ее до 14,5%, несмотря на мнения о необходимости дальнейшего снижения, отметил Путин.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Россия сознательно пошла на ужесточение денежно-кредитной политики, а сейчас ее смягчает, хотя многие считают, что недостаточными темпами, заявил президент России Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Центральный банк поднял ключевую ставку серьезным образом, а сейчас несколько раз уже сокращал до 14,5 процента… Многие считают, что и этого слишком мало нужно еще сокращать… Результат достигается. Мы сознательно пошли на это, понимая, что объем инвестиций в капитал сократятся, ну а как же при такой ключевой ставке Центрального банка, конечно, будут сокращаться инвестиции", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин в Константиновском дворце на встрече с руководителями международных информационных агентств - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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