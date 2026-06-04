Путин: Россия сознательно пошла на ужесточение денежно-кредитной политики

"Центральный банк поднял ключевую ставку серьезным образом, а сейчас несколько раз уже сокращал до 14,5 процента… Многие считают, что и этого слишком мало нужно еще сокращать… Результат достигается. Мы сознательно пошли на это, понимая, что объем инвестиций в капитал сократятся, ну а как же при такой ключевой ставке Центрального банка, конечно, будут сокращаться инвестиции", - сказал Путин.