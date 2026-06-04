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Путин: Россия сохранит отношения с Арменией, по какому бы пути она ни пошла - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
21:18 04.06.2026
Путин: Россия сохранит отношения с Арменией, по какому бы пути она ни пошла

Путин: РФ сохранит отношения с Арменией, по какому бы пути она ни пошла

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Россия сохранит нормальные отношения с Арменией независимо от ее решений.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия сохранит отношения с Арменией, по какому бы пути она ни приняла решение идти, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Мы сохраним нормальные отношения с Арменией, по какому бы пути она ни приняла решение идти", - отметил Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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ПМЭФ-2026РоссияАрменияВладимир Путин
 
 
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