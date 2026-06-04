Путин: Россия сохранит отношения с Арменией, по какому бы пути она ни пошла

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия сохранит нормальные отношения с Арменией независимо от ее решений.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Россия сохранит отношения с Арменией, по какому бы пути она ни приняла решение идти, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"Мы сохраним нормальные отношения с Арменией, по какому бы пути она ни приняла решение идти", - отметил Путин.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.