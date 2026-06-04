Гендиректор VK рассказал о развитии российских приложений

Краткий пересказ от РИА ИИ Гендиректор VK Кириенко прогнозирует, что к 2030 году в России будет три-пять основных приложений на первом экране, включая "Госуслуги".

По его мнению, российские платформы будут развиваться через взаимовыгодные партнерства, аккумулируя услуги на нескольких основных платформах.

Кириенко выразил уверенность в скором переходе к гиперперсонализированному миру с ограниченным количеством приложений на телефонах.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. В России к 2030 году будет три-пять основных приложений для пользования, включая "Госуслуги", такой прогноз озвучил гендиректор VK Владимир Кириенко в ходе выступления на панельной дискуссии в рамках ПМЭФ-2026.

"Я считаю, что у нас будет три-пять приложений на первом экране, и это случится к 2030 году. Все остальное - такая библиотека на случай, если что-то сложное случайно случилось. И, конечно, там же будут "Госуслуги", - предположил он.

По его мнению, российские платформы будут развиваться через взаимовыгодные партнерства, которые позволят создавать новые уникальные услуги. При этом аккумулироваться они будут на нескольких основных платформах.

"Я верю, что мы в скором времени перейдем в гиперперсонализированный мир, когда у каждого из нас не будет огромного количества приложений в телефоне", - добавил Кириенко . При этом решаться большинство вопросов будет в нескольких приложения первого экрана.