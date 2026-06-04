Россия перечислила взносы в бюджет ООН в полном объеме, сообщил МИД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. В ООН существует проблема с задолженностями некоторых стран-членов, которые не перечисляют свои взносы в бюджет организации, однако Россия взносы за предыдущий и текущий годы уже успешно перечислила, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.