Россия перечислила взносы в бюджет ООН в полном объеме, сообщил МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия успешно перечислила взносы в бюджет ООН за предыдущий и текущий годы, сообщила Захарова.
- WSJ писала, что организация находится на грани банкротства из-за просроченных платежей США и КНР.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. В ООН существует проблема с задолженностями некоторых стран-членов, которые не перечисляют свои взносы в бюджет организации, однако Россия взносы за предыдущий и текущий годы уже успешно перечислила, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В минувшие выходные газета Wall Street Journal сообщила, что ООН находится на грани банкротства, так как США и КНР не вносят платежи организации. Как отмечает издание, США имеют просроченные платежи ООН в размере 4 миллиардов долларов. Издание напоминает, что США также вышли из десятков ее программ и агентств, в том числе из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Газета также утверждает, что КНР должна ООН выплаты в размере 455 миллионов долларов.
"Наша страна привержена выполнению своих финансовых обязательств, выплата средств предусмотрена нашим законодательством. И это при том, что против нас вводятся санкции, которые делают иногда невозможным осуществление технически этих оплат... Взносы за предыдущий и текущий год в регулярный бюджет ООН были успешно перечислены в полном объеме", - сказала Захарова на брифинге, который проходит на полях ПМЭФ-2026.
Захарова отметила, что задолженность США в регулярный бюджет ООН составляет 2 миллиарда долларов, а в бюджет миротворческих миссий ООН 2,3 миллиарда долларов. Она добавила, что по опыту предыдущих лет Вашингтон задерживает выплаты до конца года и делает это регулярно.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.