Структурные изменения в экономике России активно идут, заявил Решетников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что структурные изменения в российской экономике идут активно.
- Модель экономики постоянно донастраивается в ответ на значимые события, сказал он на сессии Петербургского международного экономического форума.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Структурные изменения в российской экономике активно идут, ее модель постоянно донастраивается, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Структурные изменения очевидно идут и идут достаточно активно... Модель экономики мы вынуждены, скажем так, донастраивать, как только происходят значимые события. А они происходят постоянно", - сказал он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 5 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.