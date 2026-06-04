Структурные изменения в экономике России активно идут, заявил Решетников

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Структурные изменения в российской экономике активно идут, ее модель постоянно донастраивается, заявил министр экономического развития Максим Решетников, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Структурные изменения очевидно идут и идут достаточно активно... Модель экономики мы вынуждены, скажем так, донастраивать, как только происходят значимые события. А они происходят постоянно", - сказал он.