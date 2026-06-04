Путин назвал решение кризиса на Ближнем Востоке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин назвал создание полноценного Палестинского государства решением кризиса на Ближнем Востоке.
СТРЕЛЬНА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал создание полноценного Палестинского государства решением кризиса на Ближнем Востоке.
Путин проводит встречу с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ.
"По мнению Российской Федерации, фундаментальным способ решения этого вопроса (кризиса на Ближнем Востоке - ред.) может быть только одно - создание полноценного Палестинского государства", - сказал Путин.