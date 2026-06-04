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Путин назвал литературу основой национальной идентичности - РИА Новости, 04.06.2026
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12:32 04.06.2026
Путин назвал литературу основой национальной идентичности

Путин назвал родной язык и литературу основой национальной идентичности

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей книжного фестиваля «Красная площадь» с началом XII сезона.
  • Путин подчеркнул, что литература — это основа национальной идентичности.
  • Президент выразил уверенность в том, что фестиваль послужит сбережению культурного многообразия и сохранению уникальных традиций отечественной словесности.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей книжного фестиваля "Красная площадь" с началом XII сезона, подчеркнув, что литература – это основа национальной идентичности.
"Дорогие друзья! Приветствую вас на XII книжном фестивале "Красная площадь"... без сомнения, родной язык, литература – это основа национальной идентичности. Они играют огромную просветительскую, созидательную, консолидирующую роль", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
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Глава государства также выразил уверенность в том, что фестиваль послужит сбережению культурного многообразия, сохранению и приумножению уникальных традиций отечественной словесности.
Президент подчеркнул, что за годы проведения мероприятие стало одним из самых ярких, масштабных и ожидаемых событий в культурной жизни страны. "Красная площадь" славится своей радушной, гостеприимной атмосферой, собирает известных и молодых авторов, знатоков библиотечного и издательского дела, поклонников литературы всех жанров и направлений.
"Отрадно, что благодаря Союзу писателей России процесс консолидации лучших писательских сил активизируется и позволяет полнее отобразить культурное богатство нашей страны", - добавил Путин.
Лидер России также отметил, что в год единства народов России фестиваль становится не только праздником литературы, но и уникальной возможностью познакомиться c богатейшей палитрой изданий на языках народов Российской Федерации.
"Желаю всем вдохновения и добрых впечатлений", - заключил президент.
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