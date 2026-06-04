Путин назвал литературу основой национальной идентичности

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей книжного фестиваля «Красная площадь» с началом XII сезона.

Путин подчеркнул, что литература — это основа национальной идентичности.

Президент выразил уверенность в том, что фестиваль послужит сбережению культурного многообразия и сохранению уникальных традиций отечественной словесности.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей книжного фестиваля "Красная площадь" с началом XII сезона, подчеркнув, что литература – это основа национальной идентичности.

"Дорогие друзья! Приветствую вас на XII книжном фестивале "Красная площадь"... без сомнения, родной язык, литература – это основа национальной идентичности. Они играют огромную просветительскую, созидательную, консолидирующую роль", - говорится в телеграмме , опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства также выразил уверенность в том, что фестиваль послужит сбережению культурного многообразия, сохранению и приумножению уникальных традиций отечественной словесности.

Президент подчеркнул, что за годы проведения мероприятие стало одним из самых ярких, масштабных и ожидаемых событий в культурной жизни страны. "Красная площадь" славится своей радушной, гостеприимной атмосферой, собирает известных и молодых авторов, знатоков библиотечного и издательского дела, поклонников литературы всех жанров и направлений.

"Отрадно, что благодаря Союзу писателей России процесс консолидации лучших писательских сил активизируется и позволяет полнее отобразить культурное богатство нашей страны", - добавил Путин

Лидер России также отметил, что в год единства народов России фестиваль становится не только праздником литературы, но и уникальной возможностью познакомиться c богатейшей палитрой изданий на языках народов Российской Федерации.