Пронкин победил в метании молота на Неделе легкой атлетики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Валерий Пронкин стал победителем соревнований по метанию молота на «Дне метаний» в Москве с результатом 79,09 метра.
- Анастасия Григорьева заняла первое место среди женщин с результатом 73,06 метра.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Валерий Пронкин стал победителем соревнований по метанию молота на "Дне метаний" в рамках Недели легкой атлетики в Москве.
Серебряный призер чемпионата мира 2017 года показал результат 79,09 метра. Второе место занял белорус Александр Шиманович (75,84), третье - Рональд Менсиа Зайас (75,17) из Кубы.
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У женщин лучшей в данном виде стала Анастасия Григорьева (73,06), серебро завоевала Софья Палкина (71,56), бронзовая медаль на счету Майры Гаварии (66,74) из Колумбии.
Неделя легкой атлетики завершится 7 июня.
Результаты других соревнований дня:
метание диска, женщины: 1. Елена Панова (59,54), 2. Виолетта Игнатьева (59,39), 3. Анастасия Мартынова (58,02);
толкание ядра, мужчины: 1. Чуквуэбека Энеквечи (Нигерия, 21,27), 2. Хуан Васкес Гомес (Куба, 20,13), 3. Андрей Тоадер (Румыния, 20,02);
толкание ядра, женщины: 1. Дианелис Делис (Куба, 18,00), 2. Елена Трус (Белоруссия, 17,62), 3. Снежана Трофимец (17,02);
метание копья, мужчины: 1. Алексей Котковец (Белоруссия, 83,03), 2. Лев Клименко (74,71), 3. Николай Орлов (73,71);
метание копья, женщины: 1. Валерия Бездольная (59,06), 2. Татьяна Холодович (Белоруссия, 57,91), 3. Жусилене де Лима (Бразилия, 56,91).
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