В учебники хотят добавить примеры успеха женщин в технических профессиях

Краткий пересказ от РИА ИИ Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева попросила Минпросвещения провести анализ и добавить в учебники больше примеров успеха женщин в технических профессиях.

Минпросвещения концептуально поддержало идею, но отметило ряд сложностей.

В подведомственных педагогических вузах не сформирована экспертная среда, обладающая необходимой квалификацией для анализа достижений женщин в точных науках, промышленности, инженерии и технических дисциплинах.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева попросила Минпросвещения провести анализ и добавить в учебники больше примеров, когда женщины преуспевали в технических профессиях, чтобы те чаще выбирали эту сферу.

« "В целях разрушения сложившегося стереотипа прошу поручить провести исследование для выявления выдающихся женщин-деятелей в различных областях, в том числе в точных науках, промышленности, инженерных и технических отраслях", - говорится в обращении Горячевой к Минпросвещения, имеющемся в распоряжении "Газеты.Ru"

В министерстве в ответе на запрос концептуально поддержали идею, но отметили, что есть ряд сложностей.