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В учебники хотят добавить примеры успеха женщин в технических профессиях - РИА Новости, 04.06.2026
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18:08 04.06.2026 (обновлено: 18:29 04.06.2026)
В учебники хотят добавить примеры успеха женщин в технических профессиях

В ГД призвали добавить в учебники примеры успеха женщин в технических профессиях

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкУчебники
Учебники - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева попросила Минпросвещения провести анализ и добавить в учебники больше примеров успеха женщин в технических профессиях.
  • Минпросвещения концептуально поддержало идею, но отметило ряд сложностей.
  • В подведомственных педагогических вузах не сформирована экспертная среда, обладающая необходимой квалификацией для анализа достижений женщин в точных науках, промышленности, инженерии и технических дисциплинах.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Ксения Горячева попросила Минпросвещения провести анализ и добавить в учебники больше примеров, когда женщины преуспевали в технических профессиях, чтобы те чаще выбирали эту сферу.
«
"В целях разрушения сложившегося стереотипа прошу поручить провести исследование для выявления выдающихся женщин-деятелей в различных областях, в том числе в точных науках, промышленности, инженерных и технических отраслях", - говорится в обращении Горячевой к Минпросвещения, имеющемся в распоряжении "Газеты.Ru".
В министерстве в ответе на запрос концептуально поддержали идею, но отметили, что есть ряд сложностей.
"Выявление женщин-деятелей в различных областях является экспертно-аналитическим анализом, а не научным исследованием. Следует отметить, что в настоящее время в подведомственных педагогических вузах не сформирована экспертная среда, обладающая необходимой квалификацией для анализа достижений женщин в таких сферах, как точные науки, промышленность, инженерия и технические дисциплины", - говорится в ответном письме.
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