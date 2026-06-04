Израиль и Ливан договорились о прекращении огня

Краткий пересказ от РИА ИИ Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня при посредничестве США.

Перемирие зависит от полного прекращения огня со стороны «Хезболлах» и вывода всех ее боевиков из сектора к югу от реки Литани.

Стороны договорились оперативно приступить к созданию отдельных зон, которые будут контролироваться исключительно ливанскими вооруженными силами, и возобновить политический и силовой треки с 22 июня.

ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Израиль и Ливан в ходе переговоров при посредничестве США договорились о реализации режима прекращения огня, говорится в совместном заявлении двух сторон.

Четвертая встреча на высоком уровне между представителями Израиля Ливана прошла 2 и 3 июня.

« "По итогам переговоров под руководством США Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня. Перемирие зависит от полного прекращения огня со стороны " Хезболлах " и вывода всех ее боевиков из сектора к югу от реки Литани", — говорится в документе, опубликованном госдепом США.

Стороны также договорились оперативно приступить к созданию отдельных зон, которые будут контролироваться исключительно ливанскими вооруженными силами. Кроме того, с 22 июня будет возобновлен политический и военный диалог при посредничестве США с целью достижения всеобъемлющего соглашения.

Участники переговоров осудили иранские удары по соседним странам и якобы дестабилизирующую активность Тегерана в регионе.

Ранее посольство Ливана в Вашингтоне сообщало, что ливанское движение "Хезболлах" согласилось на американское предложение о взаимном прекращении атак с Израилем. Согласно заявлению дипмиссии, израильская сторона должна прекратить удары по южному пригороду Бейрута , а движение -—оздержаться от атак по территории еврейского государства.

"Хезболлах" начало ракетные и беспилотные атаки по Израилю 2 марта на фоне агрессии США и Израиля против Ирана. ЦАХАЛ в ответ нанесла масштабные авиаудары по объектам движения в южном пригороде Бейрута, на юге и востоке Ливана, а также начала наземную операцию на юге страны, заявив о новой военной кампании против шиитского сопротивления.