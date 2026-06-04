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Израиль и Ливан договорились о прекращении огня - РИА Новости, 04.06.2026
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02:14 04.06.2026 (обновлено: 02:36 04.06.2026)
Израиль и Ливан договорились о прекращении огня

Израиль и Ливан договорились о прекращении огня при посредничестве США

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаг Израиля
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня при посредничестве США.
  • Перемирие зависит от полного прекращения огня со стороны «Хезболлах» и вывода всех ее боевиков из сектора к югу от реки Литани.
  • Стороны договорились оперативно приступить к созданию отдельных зон, которые будут контролироваться исключительно ливанскими вооруженными силами, и возобновить политический и силовой треки с 22 июня.
ВАШИНГТОН, 4 июн — РИА Новости. Израиль и Ливан в ходе переговоров при посредничестве США договорились о реализации режима прекращения огня, говорится в совместном заявлении двух сторон.
Четвертая встреча на высоком уровне между представителями Израиля и Ливана прошла 2 и 3 июня.
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"По итогам переговоров под руководством США Израиль и Ливан договорились о реализации режима прекращения огня. Перемирие зависит от полного прекращения огня со стороны "Хезболлах" и вывода всех ее боевиков из сектора к югу от реки Литани", — говорится в документе, опубликованном госдепом США.
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Стороны также договорились оперативно приступить к созданию отдельных зон, которые будут контролироваться исключительно ливанскими вооруженными силами. Кроме того, с 22 июня будет возобновлен политический и военный диалог при посредничестве США с целью достижения всеобъемлющего соглашения.
Участники переговоров осудили иранские удары по соседним странам и якобы дестабилизирующую активность Тегерана в регионе.
Ранее посольство Ливана в Вашингтоне сообщало, что ливанское движение "Хезболлах" согласилось на американское предложение о взаимном прекращении атак с Израилем. Согласно заявлению дипмиссии, израильская сторона должна прекратить удары по южному пригороду Бейрута, а движение -—оздержаться от атак по территории еврейского государства.
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"Хезболлах" начало ракетные и беспилотные атаки по Израилю 2 марта на фоне агрессии США и Израиля против Ирана. ЦАХАЛ в ответ нанесла масштабные авиаудары по объектам движения в южном пригороде Бейрута, на юге и востоке Ливана, а также начала наземную операцию на юге страны, заявив о новой военной кампании против шиитского сопротивления.
По результатам переговоров в Вашингтоне 16 апреля стороны уже договаривались о прекращении огня. Несмотря на формальное соглашение, Израиль продолжает ежедневно атаковать десятки поселений на юге Ливана и удерживает под огневым контролем ряд пограничных поселений. "Хезболлах" в ответ проводит боевые операции против израильских сил.
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В миреИзраильЛиванСШАХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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