Последствия атаки ВСУ по жилому массиву города Стаханов в ЛНР

Последствия атаки ВСУ по жилому массиву города Стаханов в ЛНР

Пострадавший при ударе ВСУ по Стаханову находится в тяжелом состоянии

Краткий пересказ от РИА ИИ Молодой человек, раненный при ударе ВСУ по городу Стаханов в ЛНР, остается в тяжелом состоянии.

У него осколочные слепые непроникающие ранения и черепно-мозговая травма, он подключен к аппарату ИВЛ.

ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Молодой человек, раненный при ударе ВСУ по городу Стаханов в ЛНР, остается в тяжелом состоянии, сообщил журналистам и. о. заместителя главного врача по медицинской работе Луганской еспубликанской клинической больницы Руслан Новрузов.

« "По поводу пострадавшего раненого молодого человека из города Стаханов - состояние тяжелое, пока под наблюдением. Надеемся, прогноз благоприятный", - сказал врач.

По его словам, пострадавший находится в отделении интенсивной терапии на аппарате ИВЛ.