Пострадавший при ударе ВСУ по Стаханову находится в тяжелом состоянии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Молодой человек, раненный при ударе ВСУ по городу Стаханов в ЛНР, остается в тяжелом состоянии.
- У него осколочные слепые непроникающие ранения и черепно-мозговая травма, он подключен к аппарату ИВЛ.
ЛУГАНСК, 4 июн - РИА Новости. Молодой человек, раненный при ударе ВСУ по городу Стаханов в ЛНР, остается в тяжелом состоянии, сообщил журналистам и. о. заместителя главного врача по медицинской работе Луганской еспубликанской клинической больницы Руслан Новрузов.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 2 июня заявил, что ВСУ ударили по частному сектору города Стаханов, пострадали двое.
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"По поводу пострадавшего раненого молодого человека из города Стаханов - состояние тяжелое, пока под наблюдением. Надеемся, прогноз благоприятный", - сказал врач.
По его словам, пострадавший находится в отделении интенсивной терапии на аппарате ИВЛ.
"У него осколочные слепые непроникающие ранения, но они угрозы не несут, основная травма - черепно-мозговая", - пояснил врач.
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