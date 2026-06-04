СМИ: в ЕС считают, что справятся с пошлинами США

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти США предложили ввести дополнительные пошлины в размере 10% и 12,5% на товары из 60 стран и Евросоюза.

Европейские чиновники считают, что смогут справиться с 10-процентными импортными пошлинами со стороны США.

Чиновники опасаются, что следующее расследование в области торговли может привести к установлению более высоких пошлин.

МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Европейские чиновники считают, что смогут справиться с 10-процентными импортными пошлинами со стороны США, но опасаются, что ставка может стать выше, сообщает портал Politico.

Ранее на сайте торгового представителя Соединенных Штатов было опубликовано сообщение, согласно которому власти США предложили ввести дополнительные пошлины в размере 10% и 12,5% на товары из 60 стран и Евросоюза, которые, по мнению Вашингтона , делают недостаточно для борьбы с использованием принудительного труда.

"Европейские чиновники в частном порядке заявили, что смогли бы пережить ставку (пошлин - ред.) в 10%. Однако они также опасаются, что следующее расследование в области торговли может привести к установлению гораздо более высоких пошлин", - говорится в публикации портала.

Как отмечает Politico , один из чиновников добавил, что предложение США о 10% пошлинах "более или менее" приемлемо, но ЕС все еще ожидает дальнейших деталей.