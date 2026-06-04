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СМИ: в ЕС считают, что справятся с пошлинами США - РИА Новости, 04.06.2026
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07:54 04.06.2026
СМИ: в ЕС считают, что справятся с пошлинами США

Politico: в ЕС считают, что справятся с пошлинами США в 10%

© REUTERS / Yves HermanФлаги ЕС в Брюсселе
Флаги ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© REUTERS / Yves Herman
Флаги ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Власти США предложили ввести дополнительные пошлины в размере 10% и 12,5% на товары из 60 стран и Евросоюза.
  • Европейские чиновники считают, что смогут справиться с 10-процентными импортными пошлинами со стороны США.
  • Чиновники опасаются, что следующее расследование в области торговли может привести к установлению более высоких пошлин.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Европейские чиновники считают, что смогут справиться с 10-процентными импортными пошлинами со стороны США, но опасаются, что ставка может стать выше, сообщает портал Politico.
Ранее на сайте торгового представителя Соединенных Штатов было опубликовано сообщение, согласно которому власти США предложили ввести дополнительные пошлины в размере 10% и 12,5% на товары из 60 стран и Евросоюза, которые, по мнению Вашингтона, делают недостаточно для борьбы с использованием принудительного труда.
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"Европейские чиновники в частном порядке заявили, что смогли бы пережить ставку (пошлин - ред.) в 10%. Однако они также опасаются, что следующее расследование в области торговли может привести к установлению гораздо более высоких пошлин", - говорится в публикации портала.
Как отмечает Politico, один из чиновников добавил, что предложение США о 10% пошлинах "более или менее" приемлемо, но ЕС все еще ожидает дальнейших деталей.
В 2025 году Трамп установил дополнительные импортные пошлины на товары из всех стран, но Верховный суд постановил, что у него не было права этого делать, поскольку решения о торговле должен принимать исключительно конгресс. Теперь федеральный бюджет обязан вернуть около 159 миллиардов долларов полученных сборов.
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