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Полянский: Россия жестко ответит при атаках дронов с территории стран НАТО - РИА Новости, 04.06.2026
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17:37 04.06.2026
Полянский: Россия жестко ответит при атаках дронов с территории стран НАТО

Полянский: РФ жестко ответит при атаках дронов с территории стран НАТО

© AP Photo / Armando BabaniЛоготип НАТО
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Armando Babani
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Полянский заявил, что у Москвы есть основания полагать: дроны для атак по России могут быть запущены с территории стран НАТО.
  • Полянский предупредил о "жестком и беспощадном ответе" в случае запуска дронов с территории стран НАТО.
  • Дмитрий Полянский упомянул открытое письмо американского экономиста Джеффри Сакса канцлеру Германии, в котором тот предупредил о движении Европы и России к открытой войне и призвал вновь сделать ОБСЕ центральным форумом европейской безопасности.
ВЕНА, 28 мая - РИА Новости. У Москвы есть основания полагать, что дроны для атак по России могут быть запущены с территории стран НАТО, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский и предупредил о "жестком и беспощадном ответе".
"Предположить, что в следующий раз дроны для убийства русских детей будут запущены из стран НАТО у нас все основания есть. Только не удивляйтесь тогда нашему жесткому и беспощадному ответу, вы его у нас сейчас просто вымаливаете!" - сказал дипломат на заседании Постоянного совета ОБСЕ в четверг.
Он добавил, что надежд на западные элиты в этой ситуации у российской стороны почти нет - "они точно доведут дело до новой большой европейской войны и в очередной раз разрушат свои страны до основания". "Это мы уже проходили. А вот на общественное мнение и западных интеллектуалов надежда все-таки есть, некоторые из них пока еще по-прежнему говорят разумные вещи", - отметил Полянский.
В этой связи он упомянул открытое письмо американского экономиста Джеффри Сакса канцлеру Германии, в котором тот предупредил о движении Европы и России к открытой войне; указал на положения договоренностей, позволивших завершить холодную войну, которые нарушила Германия; и призвал вновь сделать ОБСЕ центральным форумом европейской безопасности.
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