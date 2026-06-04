Полянский: Россия жестко ответит при атаках дронов с территории стран НАТО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Полянский заявил, что у Москвы есть основания полагать: дроны для атак по России могут быть запущены с территории стран НАТО.
- Полянский предупредил о "жестком и беспощадном ответе" в случае запуска дронов с территории стран НАТО.
- Дмитрий Полянский упомянул открытое письмо американского экономиста Джеффри Сакса канцлеру Германии, в котором тот предупредил о движении Европы и России к открытой войне и призвал вновь сделать ОБСЕ центральным форумом европейской безопасности.
ВЕНА, 28 мая - РИА Новости. У Москвы есть основания полагать, что дроны для атак по России могут быть запущены с территории стран НАТО, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский и предупредил о "жестком и беспощадном ответе".
Он добавил, что надежд на западные элиты в этой ситуации у российской стороны почти нет - "они точно доведут дело до новой большой европейской войны и в очередной раз разрушат свои страны до основания". "Это мы уже проходили. А вот на общественное мнение и западных интеллектуалов надежда все-таки есть, некоторые из них пока еще по-прежнему говорят разумные вещи", - отметил Полянский.
В этой связи он упомянул открытое письмо американского экономиста Джеффри Сакса канцлеру Германии, в котором тот предупредил о движении Европы и России к открытой войне; указал на положения договоренностей, позволивших завершить холодную войну, которые нарушила Германия; и призвал вновь сделать ОБСЕ центральным форумом европейской безопасности.