Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Полянский заявил, что поддержка странами Запада режима Владимира Зеленского может привести к катастрофе масштабнее Чернобыля.
- Он добавил, что вина западных стран в возможной катастрофе будет не меньшей, чем вина тех, кто непосредственно ее спровоцирует.
ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. Поддержка странами Запада режима Владимира Зеленского может привести к катастрофе масштабнее Чернобыля, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
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"Новое поколение европейцев уже почти не помнит о последствиях произошедшей 40 лет назад чернобыльской катастрофы, судя по всему, вы хотите освежить его память, позволяя Зеленскому спровоцировать намного более масштабный катаклизм, который обречет миллионы людей на многолетние страдания", - сказал он на заседании Постсовета ОБСЕ в четверг, комментируя последние атаки Киева на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).
Полянский добавил, что вина западных стран в возможной катастрофе будет не меньшей, чем вина тех, кто непосредственно ее спровоцирует.
Украинский боевой дрон в субботу поразил здание машинного зала шестого энергоблока станции. В "Росатоме" ранее подчеркнули, что это – первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС со сквозным повреждением здания. Подобные действия создают прямую угрозу для ЗАЭС, заявили представители госкорпорации.