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Полянский предупредил о последствиях поддержки Зеленского - РИА Новости, 04.06.2026
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17:34 04.06.2026
Полянский предупредил о последствиях поддержки Зеленского

Полянский: поддержка Зеленского может привести к катастрофе масштабнее Чернобыля

CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 / Запорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
CC BY-SA 3.0 / Ralf1969 /
Запорожская АЭС. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Полянский заявил, что поддержка странами Запада режима Владимира Зеленского может привести к катастрофе масштабнее Чернобыля.
  • Он добавил, что вина западных стран в возможной катастрофе будет не меньшей, чем вина тех, кто непосредственно ее спровоцирует.
ВЕНА, 4 июн - РИА Новости. Поддержка странами Запада режима Владимира Зеленского может привести к катастрофе масштабнее Чернобыля, заявил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
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"Новое поколение европейцев уже почти не помнит о последствиях произошедшей 40 лет назад чернобыльской катастрофы, судя по всему, вы хотите освежить его память, позволяя Зеленскому спровоцировать намного более масштабный катаклизм, который обречет миллионы людей на многолетние страдания", - сказал он на заседании Постсовета ОБСЕ в четверг, комментируя последние атаки Киева на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).
Полянский добавил, что вина западных стран в возможной катастрофе будет не меньшей, чем вина тех, кто непосредственно ее спровоцирует.
Украинский боевой дрон в субботу поразил здание машинного зала шестого энергоблока станции. В "Росатоме" ранее подчеркнули, что это – первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС со сквозным повреждением здания. Подобные действия создают прямую угрозу для ЗАЭС, заявили представители госкорпорации.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияКиевВладимир ЗеленскийДмитрий ПолянскийОБСЕЧернобыльская АЭСГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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